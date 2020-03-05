Политика

ВедомостиВедомостиПутин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран. До этой встречи президенты России и Турции обсуждали обострение ситуации в сирийском Идлибе по телефону.
Читать в источнике
Комментировать61

Подробнее о событии

Составили протокол: Россия и Турция договорились о прекращении огня в Идлибе

Известия16:02

Сирия и Турция соблюдают в Идлибе режим прекращения огня

Комсомольская правда09:02

Переговоры Путина и Эрдогана дали турбизнесу понять, стоит ли бронировать Турцию

Profi.travelвчера в 13:52

«Встреча, за которой следил весь мир». Мировые СМИ о визите Эрдогана в Москву

ТАСС05:20

Турция и Россия начали соблюдать режим прекращения огня в Идлибе

Газета.Ru01:55

Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии

РИА Новостивчера в 12:55

Первые полосы турецких газет о вчерашней встрече Путина и Эрдогана

Московский Комсомолец Турция04:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Футбол

Алавес — Валенсия 1:1

Газета.Ru 14:17
Единоборства

Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
РБК 13:28
Футбол

Одноклубник Головина дисквалифицировали на полгода за толчок судьи

Все произошло в ходе матча против «Нима» в рамках 22-го тура Лиги 1. На 32-й минуте Мартинш толкнул судью после того, как был удален его одноклубник Тьемуэ Бакайоко.
ProstoProSport 00:45
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru 17:24
Происшествия

Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении

Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
РИА Новости 12:10
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости вчера в 09:18
Энергетика

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Lenta.ru 15:32
Политика

В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
РИА Новости 07:28
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников

Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Gazeta.SPb вчера в 16:18
Политика

В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы

Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта.
РБК 13:44
Культура

На Украине затравили сироту за советскую песню на конкурсе в Лондоне

Комсомольская правда вчера в 15:56
Общество

В Японии подсчитали ущерб от отмены Олимпиады 2020 года

В настоящее время в Японии коронавирусом заразились более тысячи человек, скончались 12.
РЕН ТВ 20:06
Общество

Благотворительные фонды раскритиковали поправку к Конституции о детях

Сразу 27 благотворительных и общественных фондов обратились к Совету по правам человека при президенте с просьбой отредактировать поправку к Конституции о детях и попечительстве.
Ридус 13:45
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
Культура

В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»

Российская газета 06:27
Происшествия

Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ 15:34
Экономика

Уолл-стрит: Nasdaq упал ниже 8500, Dow Jones опускается к 25 000

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 587,03 пункта (2,25%), до 25 534,25 пункта.
REGNUM 15:47
Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

РИА Новости 19:02
Политика

Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил военную помощь у США.
Lenta.ru 06:49
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обвинил Александра Тихонова в доносе на Александра Логинова во время ЧМ.
Моя Москва.онлайн вчера в 05:48
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 18:25
Политика

Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж

Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Ридус 08:40
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия 15:51
Общество

В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Известия 13:29
Общество

Организаторы Евровидения изучают разные сценарии из-за коронавируса

Организаторы конкурса песни «Евровидение-2020» изучают различные возможные сценарии развития ситуации в связи с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
RT на русском 09:50
Наука

Кофеин не стимулирует креативность

Первое требуется для поиска решения проблемы, а второе – для генерации идей. Кофеин влияет только на конвергентное мышление.
ToDay News Ufa 14:12
Политика

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
РИА Новости 14:55
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

В матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» одержал победу над «Динамо».
RT на русском 14:58
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное