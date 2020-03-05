Политика
ВедомостиПутин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран. До этой встречи президенты России и Турции обсуждали обострение ситуации в сирийском Идлибе по телефону.
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Переговоры Путина и Эрдогана дали турбизнесу понять, стоит ли бронировать Турцию
Profi.travelвчера в 13:52
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Футбол
Алавес — Валенсия 1:1
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Футбол
Одноклубник Головина дисквалифицировали на полгода за толчок судьи
Все произошло в ходе матча против «Нима» в рамках 22-го тура Лиги 1. На 32-й минуте Мартинш толкнул судью после того, как был удален его одноклубник Тьемуэ Бакайоко.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Политика
В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Политика
В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы
Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта.
Культура
На Украине затравили сироту за советскую песню на конкурсе в Лондоне
Общество
В Японии подсчитали ущерб от отмены Олимпиады 2020 года
В настоящее время в Японии коронавирусом заразились более тысячи человек, скончались 12.
Общество
Благотворительные фонды раскритиковали поправку к Конституции о детях
Сразу 27 благотворительных и общественных фондов обратились к Совету по правам человека при президенте с просьбой отредактировать поправку к Конституции о детях и попечительстве.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Экономика
Уолл-стрит: Nasdaq упал ниже 8500, Dow Jones опускается к 25 000
К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 587,03 пункта (2,25%), до 25 534,25 пункта.
Политика
Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил военную помощь у США.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обвинил Александра Тихонова в доносе на Александра Логинова во время ЧМ.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Общество
В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Общество
Организаторы Евровидения изучают разные сценарии из-за коронавируса
Организаторы конкурса песни «Евровидение-2020» изучают различные возможные сценарии развития ситуации в связи с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Первое требуется для поиска решения проблемы, а второе – для генерации идей. Кофеин влияет только на конвергентное мышление.
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче плей-офф КХЛ
В матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» одержал победу над «Динамо».