Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран. До этой встречи президенты России и Турции обсуждали обострение ситуации в сирийском Идлибе по телефону.

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

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