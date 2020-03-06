Политика

ВедомостиВедомостиПутин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран. До этой встречи президенты России и Турции обсуждали обострение ситуации в сирийском Идлибе по телефону.
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«Встреча, за которой следил весь мир». Мировые СМИ о визите Эрдогана в Москву

ТАСС05:20

Первые полосы турецких газет о вчерашней встрече Путина и Эрдогана

Московский Комсомолец Турция04:02

В ФРГ заявили о готовности к встрече «четверки» по Сирии

Известия07:01

Сирия и Турция соблюдают в Идлибе режим прекращения огня

Комсомольская правда09:02

Турция и Россия начали соблюдать режим прекращения огня в Идлибе

Газета.Ru01:55

Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии

РИА Новостивчера в 12:55

Переговоры Путина и Эрдогана дали турбизнесу понять, стоит ли бронировать Турцию

Profi.travelвчера в 13:52
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Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Общество

Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.
Дождь вчера в 13:35
Происшествия

Пранкер извинился за «приступ коронавируса» в московском метро

Пранкер Кароматулло Джаборов, разыгравший в поезде московского метро "приступ коронавируса", заявил о раскаянии и попросил прощения у людей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Черемушкинского суда Москвы.
РИА Новости 11:42
Космос

NASA опубликовало самую детальную панораму Марса

NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Аргументы и Факты 06:20
Спорт

Бородавко: борьба Большунова с Клебо в Кубке мира будет идти до конца

Борьба российского лыжника Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо за победу в общем зачете Кубка мира будет идти до самого конца, заявил в интервью РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 07:57
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
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Общество

Супруга Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Газета.Ru 12:05
Общество

В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
Ведомости 12:06
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал рекламу ФБР с фотографией отца

Никита Высоцкий, актер, режиссер, сценарист и продюсер, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал ранее прозвучавшую информацию о том, что американское Федеральное бюро расследований использовало фото его отца в образе Глеба Жеглова для своей рекламы в Facebook.
Российская газета 05:19
Футбол

Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник «Спартака» Айртон оказался в списке футболистов, вызванных в олимпийскую сборную Бразилии для участия в товарищеских матчах в марте, сообщает «твиттер» национальной команды.
Чемпионат 11:52
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском 10:59
Общество

Киев ввел обязательный медосмотр на КПП в Донбассе из-за коронавируса

В субботу, 7 марта, вступят в силу ограничения на контрольно-пропускных пунктах линии разграничения в Донбассе.
Украина.ру 11:40
Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Российская газета 05:54
Общество

Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

ТАСС 09:34
Здоровье

Жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жительницу Краматорска, находящегося на территории Украины, госпитализировали с подозрением на коронавирус после возвращения из Таиланда.
iReactor 03:20
Общество

Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию

Согласно тексту документа, с помощью договора о добровольном пенсионном страховании, российские женщины смогут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.
Deita.ru 03:45
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его дети общаются с домовым

Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы.
Летидор 01:30
Общество

«Оператор ГТС Украины» заявил об угрозе срыва газоснабжения Киева

Киев рискует остаться без газа из-за того, что компания "Киевгаз" не подписывает договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины", сообщила в пятницу пресс-служба украинского оператора.
РИА Новости 06:41
Политика

В ДНР признали русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного.
Lenta.ru 11:08
Общество

Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции

«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Известия вчера в 12:13
Политика

Путин пошутил в ответ на фразу о его «большом доме»

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Иваново отшутился в ответ на фразу о том, что живет "в большом доме в Москве".
РИА Новости 10:23
Общество

Организатор «Евровидения» не исключил смену формата из-за коронавируса

Нидерландская телерадиовещательная организация (Nederlandse Publieke Omroep, NPO), выступающая одним из организаторов 65-го конкурса «Евровидение», рассматривает возможность смены формата конкурса из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщают голландские СМИ со ссылкой на пресс-службу NPO.
РБК 07:13
Политика

Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400

RT на русском 09:25
Энергетика

Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи

Нефтедобывающие страны ОПЕК приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.
Коммерсантъ 11:50
Происшествия

Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса

Круизный лайнер Grand Princess прервал тур и был перенаправлен в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, сообщается на сайте компании Princess Cruises.
РИА Новости вчера в 05:23
Здоровье

Вести с фронтов. Коронавирус наступает на Вифлеем

Каждого вернувшегося из Италии гражданина чешские власти обязали самоизолироваться на 14 дней.
Вести.Ru 12:35
Фигурное катание

Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
RT на русском 11:05
Наука

Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга

Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на возрастном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.
МКБ-11 06:54
Армия и оружие

Глава Минобороны Польши рассказал, кто выступает против милитаризации

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя планы властей увеличить расходы на оборону и усилить армию, заявил, что это необходимо в свете угроз со стороны РФ, а против выступают лишь пророссийские политики.
РИА Новости вчера в 02:42
Энергетика

Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было

Ранее об объявлении форс-мажора крупнейшим импортером газа в КНР — компанией Petrochina, сообщило агентство Reuters.
REGNUM вчера в 07:09
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