Мы не всегда согласны с турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии. Но всякий раз нам удавалось находить точки соприкосновений, выходить на приемлемые решение. Так произошло и в этот раз. Мы подтвердили заинтересованность в продолжении работы в рамках астанинского формата.

По результатам разговора лидеры стран утвердили совместный документ. Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.

Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

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