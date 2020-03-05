Политика
ЗаманаПутин и Эрдоган договорились по Идлибу
По результатам разговора лидеры стран утвердили совместный документ. Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.
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Мы не всегда согласны с турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии. Но всякий раз нам удавалось находить точки соприкосновений, выходить на приемлемые решение. Так произошло и в этот раз. Мы подтвердили заинтересованность в продолжении работы в рамках астанинского формата.
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Эрдоган рассказал об ожидаемом результате по Идлибу от переговоров с Путиным
Shraibikus News02 марта в 08:57
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Армия и оружие
США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Футбол
«Манчестер Юнайтед» повел 2:0 после первого тайма с «Дерби Каунти»
В первом тайме «горчичники» получили Люк Шоу и Уэйн Руни на 17 и 45 минутах соответственно.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Биатлон
Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на Логинова
Телекомментатор Дмитрий Губерниев в четверг в своем Telegram-канале написал, что Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшая обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020, при обращении в полицию опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Общество
Ракова: в Москве откроют временную инфекционную больницу
По словам Раковой, в городе вводят усиленные меры, чтобы контролировать возможные пути распространения вирусной инфекции.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из‑за коронавируса
Здоровье
В Мурманской области усилят меры предосторожности из-за коронавируса
В Заполярье пока не выявлено ни одного случая коронавируса COVID-19.
Космос
NASA представило новый марсоход Perseverance
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило мировому сообществу новую модель марсохода, который отправится покорять Красную планету летом 2020 года.
Футбол
Помощник тренера «Аякса» помещен в карантин
Помощник главного тренера амстердамского футбольного клуба "Аякс" Эрика тен Хага Кристиан Поульсен помещен в карантин после контакта с человеком, зараженным коронавирусной инфекцией, сообщает Telegraaf.
Футбол
Мэр Бергамо — о словах Аньелли про «Аталанту»: «Это называется спорт»
Мэр Бергамо Джорджио Гори ответил на слова президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.
Экономика
Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
Шоу-бизнес
Ростовская модель Костенко назвала имя новорожденной дочери
Напомним, что после рождения девочки Тарасов и Костенко хранили в тайне ее имя, поэтому подписчики пытались угадать его и предлагали самые разнообразные варианты.
Общество
Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции
«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Политика
Президент России проводит в Кремле встречи с главами думских фракций
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций, пишет РИА Новости.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею предложили перенести из Швейцарии в Россию
Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Общество
Госдума снижает возраст для выхода на негосударственную пенсию
Закон, направленный на изменение порядка назначения негосударственных пенсий, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал первые фото нового «бэтмобиля»
Напомним, новый фильм о Бэтмене выйдет 24 июня 2021 года. В этот раз супергероя сыграет Роберт Паттисон.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Здоровье
В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии
Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Происшествия
После смерти пациентки в Омской области уволили двух главврачей
После проверки по факту смерти жительницы Горьковского района Елены Евсеевой Омский Минздрав уволил главврачей Калачинской и Горьковской центральных районных больниц.
Кино
Невидимка эпохи #MeToo. Рецензия на фильм «Человек-невидимка»
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства РФ
В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Общество
Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией
Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
Общество
Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России
Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.