Политика

ЗаманаЗаманаПутин и Эрдоган договорились по Идлибу

По результатам разговора лидеры стран утвердили совместный документ. Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.
Читать в источнике
Комментировать
Владимир Путин
Мы не всегда согласны с турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии. Но всякий раз нам удавалось находить точки соприкосновений, выходить на приемлемые решение. Так произошло и в этот раз. Мы подтвердили заинтересованность в продолжении работы в рамках астанинского формата.
— Владимир ПутинРБК 12:27

Подробнее о событии

Путин: Россия и Турция нашли приемлемые решения проблемы обострения в Идлибе

ТАСС12:52

Турция направила дополнительные силы в Идлиб по согласованию с Россией

РИА Новости12:46

Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Lenta.ru12:20

Путин и Эрдоган согласовали документ по Идлибу

Интерфакс12:34

Путин сообщил о приемлемом решении по Сирии после переговоров с Турцией

РБК12:27

Россия и Турция согласовали документ по урегулированию в Идлибе

RT на русском12:35

Эрдоган заявил о согласовании с РФ отправки дополнительных сил в Идлиб

РЕН ТВ12:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Политика

Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
РИА Новости 17:54
Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБК вчера в 03:51
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк решено закрыть

Дело о долгах актрисы Анастасии Заворотнюк по налогам рассматривалось в суде Люберецкого района.
OvideO.ru 18:18
Космос

Российская академия наук намерена пожаловаться на Илона Маска в ООН

Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на глобальный спутниковый проект по запуску системы спутников для массового интернет-доступа Илона Маска.
Вечерний курьер вчера в 06:44
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК 07:51
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Ведомости 14:41
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК 09:42
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
RT на русском 05:34
Экономика

Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Газета.Ru вчера в 06:12
Происшествия

Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
РБК 19:27
Экономика

Ростислав Гольдштейн: 164 млн рублей предусмотрено на поддержку бизнеса в ЕАО в 2020 году

Ростислав Гольдштейн: "На поддержку малого и среднего бизнеса в ЕАО в 2020 году предусмотрено 164 млн рублей".
EAOmedia.ru 19:45
Происшествия

В ДТП на трассе Орел-Тамбов погибли сотрудники УФСИН

Трое сотрудников УФСИН находились в автомобиле «Лада Ларгус», который сошелся в лобовом столкновении с грузовиком «ГАЗ».
Gorod48 08:15
Здоровье

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Piter.tv вчера в 01:23
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 03:37
Хоккей

СКА и «Витязь» сыграют третий матч серии плей-офф Кубка Гагарина

СКА сыграет третий матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На этот раз встреча состоится в Подольске.
Нева Спорт вчера в 21:00
Игры

Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3

Live24 06:03
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 3012

В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число умерших от пневмонии составляет 13 человек, количество инфицированных за все время достигло 481, из них 379 выздоровели.
ТАСС вчера в 19:57
Наука

Гены связали «углеводные» антитела с болезнями

Наука и жизнь вчера в 00:04
Космос

Blue Origin показала головной обтекатель будущей ракеты New Glenn

Популярная механика 02:55
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Коммерсантъ 14:53
Единоборства

Александр Емельяненко: на зоне был блатным

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своем пребывании в местах лишения свободы.
РИА Новости 10:11
Политика

Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины

Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку.
Газета.Ru 14:06
Здоровье

Онкологи рассказали о первых симптомах рака поджелудочной железы

Британские онкологи обнаружили самый ранний симптом рака поджелудочной железы.
Mockva.ru 16:56
Хоккей

«Барыс» обыграл «Металлург» в третьем матче серии Кубка Гагарина

Казахстанский «Барыс» в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (Кубке Гагарина) на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1. Об этом сообщает Sports.kz.
Фергана 12:08
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru 04:28
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru 19:05
Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:41
Авто

Renault Duster сменил поколение

Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
32CARS.ru вчера в 15:14
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Общество

Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
РБК 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное