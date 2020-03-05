Мы не всегда согласны с турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии. Но всякий раз нам удавалось находить точки соприкосновений, выходить на приемлемые решение. Так произошло и в этот раз. Мы подтвердили заинтересованность в продолжении работы в рамках астанинского формата.

По результатам разговора лидеры стран утвердили совместный документ. Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.

Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Экономика Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».

Экономика Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.

Здоровье Назван срок начала эпидемии коронавируса в России Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае достигло 3012 В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число умерших от пневмонии составляет 13 человек, количество инфицированных за все время достигло 481, из них 379 выздоровели.

Политика Утверждена новая структура аппарата правительства В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.

Экономика Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.

Авто Renault Duster сменил поколение Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.