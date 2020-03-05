Политика
ЗаманаПутин и Эрдоган договорились по Идлибу
По результатам разговора лидеры стран утвердили совместный документ. Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.
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Мы не всегда согласны с турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии. Но всякий раз нам удавалось находить точки соприкосновений, выходить на приемлемые решение. Так произошло и в этот раз. Мы подтвердили заинтересованность в продолжении работы в рамках астанинского формата.
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Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
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СКА сыграет третий матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На этот раз встреча состоится в Подольске.
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В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число умерших от пневмонии составляет 13 человек, количество инфицированных за все время достигло 481, из них 379 выздоровели.
Наука
Гены связали «углеводные» антитела с болезнями
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Blue Origin показала головной обтекатель будущей ракеты New Glenn
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своем пребывании в местах лишения свободы.
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Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку.
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Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург» в третьем матче серии Кубка Гагарина
Казахстанский «Барыс» в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (Кубке Гагарина) на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1. Об этом сообщает Sports.kz.
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Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
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