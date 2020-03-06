Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи принят документ, который предписывает прекращение огня в идлибской зоне деэскалации с 6 марта.

Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

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