Политика
RT на русскомРоссия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи принят документ, который предписывает прекращение огня в идлибской зоне деэскалации с 6 марта.
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Эрдоган: в ночь на 6 марта в Идлибе будет введен режим прекращения огня
Парламентская газетавчера в 12:40
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