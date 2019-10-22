с чего всё началось

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии. Эти договоренности российский лидер назвал "очень важными, если не судьбоносными".

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Политика Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Общество Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Общество США объяснили задержание экс-руководителя «Курортов Северного Кавказа» Бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США из-за нарушения правил пребывания в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя американской иммиграционной и таможенной службы.

Экономика Россия и страны Африки создали фонд поддержки сделок объёмом $5 млрд «Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.

Гаджеты Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.

Армия и оружие Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.

Футбол РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича, удаленного во встрече с "Оренбургом", на 5 матчей чемпионата России (два из них - условно), заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Футбол «Зенит» прилетел в Лейпциг на матч Лиги чемпионов с «РБ» Петербургский «Зенит» прибыл в Германию накануне матча с «РБ Лейпцигом» в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.

Экономика Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.

Армия и оружие Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.

Шоу-бизнес Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Меган Маркл и принца Гарри.

Спорт Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Политика Депутат от партии Зеленского обвинил Порошенко в получении взятки Руководитель комитета украинского парламента по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в получении взятки на сумму $150 миллионов за реализацию схемы по импорту электроэнергии из России в 2015-м году.

Шоу-бизнес Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.

Происшествия Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.

Общество Меган Маркл появилась на публике в дешевом платье В январе 2019 года Меган Маркл посетила лондонскую благотворительную организацию по защите животных Mayhew Animal Home в облегающем платье-водолазке цвета слоновой кости, выпущенном шведским масс-маркетовым производителем H&M. В интернет-магазине бренда его стоимость составляла 34,99 доллара — менее 2,5 тысячи рублей.

Политика Путин заявил о списании Россией долгов Африки на сумму $20 млрд Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд.

Общество Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.

Происшествия В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.