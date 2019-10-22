Армия и оружие

ИзвестияИзвестияЭрдоган объяснил Путину цели операции Турции в Сирии

Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он разъяснил цели и задачи военной операции Анкары в Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» во вторник, 22 октября.
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

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Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
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Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
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Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.
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Газета.Ru 21:56
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Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
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Общество

Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225

Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
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Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

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Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru вчера в 05:36
Армия и оружие

Дипломат заявил о готовности России соблюдать мораторий по РСМД

Заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США.
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В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Политика

Посольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:58
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В Даниловском районе пройдет лекция о телескопе «Джеймс Уэбб»

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Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
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В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD

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Политика

Советник Трампа по торговле подала в отставку

Советник американского лидера Дональда Трампа по вопросам торговли Келли Энн Шоу подала в отставку, сообщает Reuters.
Газета.Ru 21:32
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Нобелевский лауреат раскритиковал идею о переселении на другие планеты

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Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru 23:10
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 15:58
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Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
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Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Рейтинг профессиональных областей, в которых отмечены наибольшие темпы роста зарплаты за последние пять лет составил RT на основе статистики Росстата.
Известия 00:40
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