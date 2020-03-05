Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры проводят встречу на фоне напряженной обстановки в сирийской провинции Идлиб. Ожидается, что Путин и Эрдоган обсудят способы урегулирования этого кризиса.
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Начало переговоров Путина с Эрдоганом в Москве

Московский Комсомолец Турция06:34

В Москве Путин и Эрдоган начали обсуждение ситуации по Сирии

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Путин: обострение в Идлибе не должно разрушить отношения РФ и Турции

REGNUM06:35

Путин — Эрдогану: ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует личного разговора

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Эрдоган заявил о большом значении встречи с Путиным по Идлибу

Взгляд.ру06:33

Путин и Эрдоган проведут встречу в формате «один на один»

Москва 2406:28

Путин заявил, что Россия дорожит отношениями с Турцией

РИА Новости06:22
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Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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Как сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, 11 января Кротов в кафе сделал замечания пьяной компании, которая громко себя вела и материлась.
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Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Армия и оружие

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«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
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Общество

Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина

Президент Украины Владимир Зеленский встретил после карантина эвакуированных из китайской Ухани украинцев и иностранцев, которые две недели находились на карантине в медцентре посёлка Новые Санжары в Полтавской области.
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Футбол

Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля

Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
Soccer.ru вчера в 14:34
Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Российская газета 07:30
Футбол

«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России

Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
РИА Новости вчера в 14:10
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РБК 06:15
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
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В Москве госпитализирована звезда «Девчат» Инна Макарова

Легендарная советская, российская актриса Инна Макарова, Надя из культовой лирической комедии "Девчата", госпитализирована в одну из московских больниц.
Российская газета вчера в 11:09
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ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
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Экономика

Белоруссия рассчитывает на помощь США в строительстве нефтепровода

Александр Лукашенко заявил о готовности США предоставить деньги на строительство нефтепровода из Балтики.
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Шоу-бизнес

Алексей Панин эмигрирует из России

Есть женщина, которую любишь, а с мужиками -- это такой приятный бонус, признался Алексей Панин и решил уехать туда, где на такие отношения смотрят сквозь пальцы.
Paparazzi.ru 04:20
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском 03 марта в 09:35
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Медики рассказали, кому обязательно нужно есть сало

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TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов

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Технологии

Распознавание голосовых сообщений начала тестировать «ВКонтакте»

Популярная российская соцсеть «ВКонтакте» начала тесты по распознаванию голосовых сообщений.
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Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза

Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
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Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
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МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

"МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.
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Мультфильм «Вперед» возглавит российский прокат

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Bloomberg: у Apple возник дефицит смартфонов iPhone на замену

Американская компания Apple сообщила сотрудникам своих розничных магазинов о нехватке предоставляемых на замену смартфонов iPhone.
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Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс

Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.
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Телескоп отечественной разработки «Спектр-РГ» построил рентгеновскую карту одной трети всего неба.
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В России «заминировали» четвертый самолет за день

В экстренные службы поступило четвертое за сутки анонимное сообщение о заложенном в пассажирском самолете взрывном устройстве.
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Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
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