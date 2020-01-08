Политика
РИА НовостиПутин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле
Эрдоган заявлял, что намерен обсудить с Путиным меры по достижению перемирия в Идлибе и выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии. Перед поездкой в Турцию российский лидер побывал в Дамаске, где встретился с президентом арабской республики Башаром Асадом.
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Происшествия
Авиакомпания назвала имена членов экипажа разбившегося в Иране Boeing
Перевозчик Незалежной «Международные авиалинии Украины» (МАУ) опубликовал имена членов экипажа потерпевшего катастрофу в Тегеране Boeing 737-800.
Футбол
«Спартак» не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара
На время зимней паузы в чемпионате РПЛ красно-белые запланировали провести сбор в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 24 января и Катаре 1-9 февраля, где команда Доменико Тедеско должна принять участие в Кубке "Матч Премьер" вместе с "Локомотивом", "Ростовом" и "Партизаном".
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
Армия и оружие
Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Армия и оружие
Иран уничтожил ряд американских самолетов в ходе обстрела в Ираке
Несколько американских самолетов были уничтожены в результате ракетной атаки авиационной базы «Айн аль-Асад» на западе Ирака.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Армия и оружие
Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана
Европейские государства НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке.
Футбол
Черышев заинтересовал китайский клуб
29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном
Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Происшествия
В Твери скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа
Фото: News 69 Стало известно, что женщина, в чьей квартире в Твери взорвался газ, скончалась от полученных травм.
Армия и оружие
Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны
Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Хоккей
Американское СМИ высмеяло Шестеркина за игру в дебютном матче в НХЛ
Sports высмеяло голкипера "Нью-Йорк Рейнджерс" Игоря Шестеркина во время его дебютного матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) против "Колорадо Эвеланш".
Футбол
Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем
«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем.
Происшествия
Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье
Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Кино
Netflix опубликовал трейлер второго сезона «Полового воспитания»
Армия и оружие
Двигатель для ПАК ДА протестируют на «летающей лаборатории» Ил-76
Известно, что в рамках испытаний двигатель для ПАК ДА будет установлен на так называемую «летающую лабораторию» на базе военно-транспортного самолета Ил-76.
Здоровье
В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп
Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
Политика
В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Шоу-бизнес
Андрей Губин отказался возвращаться на сцену
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»
Энергетика
На белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России
Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода.
Футбол
Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением
Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
Космос
Названы два способа двигать Солнце
Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.