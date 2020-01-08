Эрдоган заявлял, что намерен обсудить с Путиным меры по достижению перемирия в Идлибе и выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии. Перед поездкой в Турцию российский лидер побывал в Дамаске, где встретился с президентом арабской республики Башаром Асадом.

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

Футбол «Спартак» не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара На время зимней паузы в чемпионате РПЛ красно-белые запланировали провести сбор в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 24 января и Катаре 1-9 февраля, где команда Доменико Тедеско должна принять участие в Кубке "Матч Премьер" вместе с "Локомотивом", "Ростовом" и "Партизаном".

Политика Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке "Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.

Происшествия В Москве избили сына Жванецкого Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.

Политика Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.

Футбол Черышев заинтересовал китайский клуб 29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.

Политика Украина приостановила полеты над Ираном Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.

Армия и оружие Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.

Армия и оружие Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.

Здоровье В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.

Политика В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Футбол Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.