Политика
RT на русскомПутин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию
Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
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В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
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Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17
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Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган намерен возобновить военную операцию «Источник мира» в Сирии, если США не выполнят обещания по отводу курдских войск.
Коммерсантъ 05:13
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Даниловский вестник вчера в 07:18
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В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
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В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей
В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
РБК 07:43
Космос
Компании Under Armour и Virgin Galactic создали первый в мире скафандр для космического туризма
Популярный бренд спортивный одежды Under Armour и космический стартап Virgin Galactic представили первый в мире скафандр, предназначенный для космических туристов.
Planet Today вчера в 08:32
Политика
Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
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15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
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Ракетные корабли России вошли в Азовское море
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Технологии
Эксперты назвали самых опасных звёзд для поиска в Сети
Компания McAfee, занимающаяся кибербезопасностью, раскрыла имена самых опасных звёзд для поиска в Интернете.
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Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
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«Сибирь» обыграла «Витязь» и одержала третью победу подряд
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