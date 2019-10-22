Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию

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