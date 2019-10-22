Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
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Поставки в Турцию Су-35 и Су-57 не обсуждались на переговорах Путина и Эрдогана

ТАСС09:49

Путин и Эрдоган не стали обсуждать новые контракты на С-400

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Путин и Эрдоган не обсуждали на переговорах авиационную тематику

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Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию

RT на русском09:59

Путин и Эрдоган не обсуждали в Сочи поставку новейших истребителей Су

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СМИ: Поставки Турции Су-35 и Су-57 Путин и Эрдоган не обсуждали

Росбалт09:42

Глава ФСВТС рассказал о консультациях с Турцией по авиационной тематике

РИА Новости10:12
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
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Белоруссия и Россия запускают систему расчетов в рамках аналога SWIFT

Белоруссия и Россия вскоре намерены запустить расчеты в рамках аналога SWIFT.
Газета.Ru 12:48
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Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

Глава МИД России сообщил, что операция турецкой армии "Источник мира" на северо-востоке Сирии прекращается, дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько успешно удастся осуществить отвод курдских военизированных формирований.
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Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

РБК 11:00
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Олимпиакос — Бавария 1:1 (Перерыв)

Неприятный эпизод произошел во вторник по ходу матча 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Олимпиакос» — «Бавария» (0:4). На 84-й минуте встречи на стадионе начались потасовки между местными болельщиками и поклонниками мюнхенцев.
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«Северный поток-2» без учета датского участка построен

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство оставшихся 300 километров газопровода займет 5 недель.
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Кадыров попал в Книгу рекордов России

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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Общество

Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

Ранее компания "Трансмашхолдинг" не показывала не только сам вагон, но и его фотографии, так что корреспонденту РИА Новости удалось увидеть его одним из первых.
РИА Новости 11:31
Политика

Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
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СКА — Нефтехимик 2:3 (Серия буллитов)

Спорт-Экспресс 15:20
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Российский ледокол «Тор» у берегов Норвегии подал сигнал SOS

РБК 03:25
Политика

Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции

Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Экономика

В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru вчера в 23:49
Единоборства

В Токио нокаутировали разнимавшего бойцов судью

21 октября в Токио (Япония) нокаутировали судью, разнимавшего бойцов по летвею. Инцидент произошел на турнире Lethwei 14 in Japan.
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Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда

Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
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В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 07:33
Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 18:55
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Отношение к русским в Эстонии улучшилось

Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
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Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
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В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной

В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
РЕН ТВ вчера в 05:06
Общество

Хуже ядерной войны: названа угроза существованию США

Мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления, представляет для Америки гораздо большую угрозу, чем ядерное оружие или природные катаклизмы.
Российская газета 04:03
Шоу-бизнес

Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе показала «беременное» фото

На днях актриса привлекла особое внимание новой публикацией — она выложила снимок, на котором запечатлена с большим округлившимся животом.
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Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

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«Ювентус» — «Локомотив»: Алексей Миранчук открыл счет в матче

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».
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Политика

Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверен в ратификации сенатом присоединения Северной Македонии к НАТО осенью 2019 года.
RT на русском 13:32
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Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
Политика

СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Два авторитетных консервативных американских издания узнали о влиянии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на отношение президента США Дональда Трампа к Украине.
Известия 09:45
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