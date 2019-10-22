Политика
RT на русскомПутин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию
Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Экономика
Белоруссия и Россия запускают систему расчетов в рамках аналога SWIFT
Белоруссия и Россия вскоре намерены запустить расчеты в рамках аналога SWIFT.
Газета.Ru 12:48
Армия и оружие
Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
Глава МИД России сообщил, что операция турецкой армии "Источник мира" на северо-востоке Сирии прекращается, дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько успешно удастся осуществить отвод курдских военизированных формирований.
ТАСС 14:56
Футбол
Олимпиакос — Бавария 1:1 (Перерыв)
Неприятный эпизод произошел во вторник по ходу матча 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Олимпиакос» — «Бавария» (0:4). На 84-й минуте встречи на стадионе начались потасовки между местными болельщиками и поклонниками мюнхенцев.
Sportbox.RU 14:28
Общество
«Северный поток-2» без учета датского участка построен
По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство оставшихся 300 километров газопровода займет 5 недель.
ГЛАС.RU 12:10
Общество
Кадыров попал в Книгу рекордов России
РИА Новости 11:30
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Ранее компания "Трансмашхолдинг" не показывала не только сам вагон, но и его фотографии, так что корреспонденту РИА Новости удалось увидеть его одним из первых.
РИА Новости 11:31
Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Хоккей
СКА — Нефтехимик 2:3 (Серия буллитов)
Спорт-Экспресс 15:20
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru вчера в 23:49
Единоборства
В Токио нокаутировали разнимавшего бойцов судью
21 октября в Токио (Япония) нокаутировали судью, разнимавшего бойцов по летвею. Инцидент произошел на турнире Lethwei 14 in Japan.
Актуальные Новости 05:19
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 07:33
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 18:55
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 20 октября в 22:49
Шоу-бизнес
В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной
В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
РЕН ТВ вчера в 05:06
Общество
Хуже ядерной войны: названа угроза существованию США
Мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления, представляет для Америки гораздо большую угрозу, чем ядерное оружие или природные катаклизмы.
Российская газета 04:03
Шоу-бизнес
Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе показала «беременное» фото
На днях актриса привлекла особое внимание новой публикацией — она выложила снимок, на котором запечатлена с большим округлившимся животом.
Popcornnews.ru 04:15
Футбол
«Ювентус» — «Локомотив»: Алексей Миранчук открыл счет в матче
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Спорт-Экспресс 15:31
Политика
Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверен в ратификации сенатом присоединения Северной Македонии к НАТО осенью 2019 года.
RT на русском 13:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Два авторитетных консервативных американских издания узнали о влиянии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на отношение президента США Дональда Трампа к Украине.
Известия 09:45