Лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не обсуждали поставки в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57. Об этом журналистам сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

с чего всё началось

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию

Происшествия Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Армия и оружие Российские вертолеты на бывшей базе США в Сирии попали на видео Прибытие вертолетов Воздушно-космических сил России на аэродром Табка в Сирии попало на видео. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Экономика Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.

Политика Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни» Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Общество Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.

Политика Путин сменил главу Совета по правам человека Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

Происшествия Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права» «Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.

Футбол «Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Космос Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.

Единоборства В Японии на турнире по бирманскому боксу отправили в нокаут судью В Японии на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan произошел курьезный эпизод, главным героем которого стал рефери одного из поединков.

Общество В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Происшествия Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор» Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.

Шоу-бизнес 40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз 21 октября в семье знаменитой гимнастки случилось долгожданное чудо. У Светланы Хоркиной родился второй малыш.

Общество Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.

Шоу-бизнес Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.

Политика Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.

Футбол Главный тренер «Лейпцига» отметил сильные стороны «Зенита» Главный тренер немецкого «Лейпцига» Юлиан Нагельсман заявил, что команда санкт-петербургского «Зенита» хорошо владеет мячом и играет в структурированный футбол.

Шоу-бизнес Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.

Политика США продлили приостановку санкций в отношении нефтесектора Белоруссии Американский минфин продлил во вторник лицензию на исключение из санкций нефтегазового сектора Белоруссии до 26 апреля 21 года, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Экономика Квартальная прибыль X5 Retail Group упала более чем в 3,5 раза Чистая прибыль российского холдинга X5 Retail Group, управляющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», составила по итогам III квартала 2019 года 2,238 млрд рублей, по МСФО, что в 3,6 раза меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании.