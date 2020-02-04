Телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана во вторник не исключается, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Эрдоган заявил, что 4 февраля может провести телефонный разговор с президентом РФ.

Песков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник

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