Политика
РИА НовостиПесков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник
Телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана во вторник не исключается, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Эрдоган заявил, что 4 февраля может провести телефонный разговор с президентом РФ.
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Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
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Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
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Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.
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Китай может перейти на производство только истребителей-невидимок
Обозреватели оптимистично заключают, что у Китая есть все возможности, чтобы стать первой страной, которая перейдет на стопроцентное производство самолетов-невидимок.
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В прошлом году в Приамурье во время диспансеризации было выявлено 145 злокачественных опухолей. 90% из них — на ранних стадиях.
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
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Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
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Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
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Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 479
В китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV скончались 479 человек.
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Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
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Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа
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Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве
Уроженец Киргизии Нурлан Муратов признан присяжными виновным в убийстве 23-летнего полицейского Андрея Райского на станции метро «Курская» в Москве.
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У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
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Обновленная Lada Granta породнится с «Нивой»
Внешность модели, скорее всего, сохранит верность актуальному «X-стилю» Стива Маттина, который впервые примерили на флагманской LADA Vesta еще в 2015 году.
Политика
Евгения Лудупова назначена министром здравоохранения Бурятии
Главный врач Республиканской клинической больницы имени Семашко Евгения Лудупова официально назначена на должность министра здравоохранения Бурятии.
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Чеченского блогера убили во Франции
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Леди Гага показала нового бойфренда
Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Кино
Харрисон Форд снимется в очередном фильме про Индиану Джонса
Харрисон Форд с 1981 года снялся в четырех фильмах франшизы: "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Индиана Джонс и храм судьбы", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
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МВД потребовало от калининградской газеты удалить статьи о гибели задержанного от ожогов в отделе полиции
Управление МВД по Калининградской области подало в суд на газету «Новые колеса» с требованием удалить статьи о гибели Ивана Вшивкова, который умер в отделении полиции из-за ожогов.