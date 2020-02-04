Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник

Телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана во вторник не исключается, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Эрдоган заявил, что 4 февраля может провести телефонный разговор с президентом РФ.
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Песков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник

РИА Новости08:52

Песков не исключил, что Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор 4 февраля

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Песков не исключил телефонных переговоров Путина и Эрдогана 4 февраля

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Московский Комсомолец08:55

Песков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник

РЕН ТВ09:00
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
Политика

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