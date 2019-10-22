«Говорили и о важном документе, предусматривающем не только более активное использование рубля и лиры во время торговли, но и расширение приема российских карт «Мир» на территории Турции и подключения турецких банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений Банка России», — сказал Путин.

Путин и Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции

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