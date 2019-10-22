Политика
Rambler News ServiceПутин и Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции
«Говорили и о важном документе, предусматривающем не только более активное использование рубля и лиры во время торговли, но и расширение приема российских карт «Мир» на территории Турции и подключения турецких банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений Банка России», — сказал Путин.
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Политика
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование под Манбиджем
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
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Семин рассказал о беседе с Роналду после матча ЛЧ
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поведал о разговоре с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
Происшествия
Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
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Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
Путешествия
Определены лучшие страны для путешествий в 2020 году
Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг стран, которые путешественникам следует посетить в 2020 году.
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Общество
17 лет назад произошла трагедия на Дубровке
23 октября 2002 года в Москве произошел теракт на Дубровке.
Общество
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Экономика
Главный алтайский промышленник заявил об износе оборудования на предприятиях
Износ оборудования на промышленных предприятиях Алтайского края достиг 70%.
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Космос
В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX
В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
Происшествия
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
Экономика
Долларовых миллиардеров в России стало больше
В России за год возросло число долларовых миллиардеров.
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Армия и оружие
Украина признала бесполезность своих бронекатеров «Гюрза-М»
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Происшествия
На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Футбол
Капелло объяснил, за счет чего «Ювентус» обыграл «Локомотив»
«Ювентусу» удалось обыграть «Локомотив» благодаря двум дальним ударам, — цитирует Corriere dello Sport Капелло.
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
Экономика
McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира
Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле.