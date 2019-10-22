Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин и Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции

«Говорили и о важном документе, предусматривающем не только более активное использование рубля и лиры во время торговли, но и расширение приема российских карт «Мир» на территории Турции и подключения турецких банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений Банка России», — сказал Путин.
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Путин обсудил с Эрдоганом использование карт «Мир» в Турции

РБКвчера в 13:13

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Путин обсудил с Эрдоганом использование карты «Мир» в Турции

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ТАССвчера в 13:12

Путин обсудил с Эрдоганом использование карт «МИР»

РИА Новостивчера в 13:12

Путин и Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции

Rambler News Serviceвчера в 13:05
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Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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