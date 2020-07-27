Политика
РБКПутин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии. 12 июля на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе начался вооруженный конфликт.
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Путин и Эрдоган заявили о готовности координировать усилия для стабилизации ситуации в Закавказье
Комсомольская правда14:44
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Экономика
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото впервые в истории превысили $1940 за тройскую унцию.
RT на русском 16:39
Футбол
«Российские футболисты не едут в Европу, потому что их туда и не зовут». Интервью Леонида Слуцкого
Гостем редакции «СЭ» стал главный тренер «Рубина».
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия 20:00
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Футбол
ЦСКА предложил 7 млн евро за Карраскаля
Если ЦСКА не предложит больше, то Карраскаль останется в «Ривере». Портал Transfemarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.
ODDS.ru 22:00
Футбол
Парфенов рассказал о своем уходе из «Урала»
Бывший главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов объяснил свой уход из екатеринбургского клуба.
Газета.Ru 19:05
Здоровье
Шестерым сахалинским малышам провели сложные операции
Сахалин.Инфо 20:14
Армия и оружие
«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета 06:26
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Якубович подчеркнул, что он не уходит из шоу, все зависит от руководства Первого канала, которое решает дальнейшую судьбу передачи.
Evo-rus.com 06:05
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Футбол
Роналду отпраздновал титул чемпиона Италии на яхте с девушкой и детьми
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото с яхты, где он находился со своей девушкой Джорджиной и детьми.
Чемпионат 18:38
Футбол
Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru 17:05
Экономика
Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб
Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 04:12
Общество
Какие законы вступят в силу в августе 2020 года
Изменения в законодательстве РФ происходят постоянно. Законы, вступающие в силу в августе 2020 года, коснутся разных аспектов жизни россиян.
Южный Федеральный 07:28
Здоровье
Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса
Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа 15:58
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Происшествия
В аэропорт Южно-Сахалинска поступило ложное сообщение о «минировании»
Поступившее сообщение об угрозе взрыва аэропорта Южно-Сахалинска оказалось ложным.
RT на русском 21:26
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM 21:10
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным очень продуктивными
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивными.
Известия 16:32
Технологии
Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте
Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте Эксперты зафиксировали бум мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии»,— число таких ресурсов в первом полугодии выросло втрое к уровню прошлого года.
Коммерсантъ 17:57
Экономика
Объем экспорта молока из России побил исторический максимум
Экспорт молочной продукции из России за пять месяцев вырос на 26% до 335 тысяч тонн, что является историческим максимумом.
ИА Красная Весна 20:05