Политика

РБКРБКПутин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии. 12 июля на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе начался вооруженный конфликт.
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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

РБК15:31

Путин и Эрдоган обсудили армяно-азербайджанский конфликт

Газета.Ru16:55

Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступающим Курбан-байрамом

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Путин и Эрдоган обсудили армяно-азербайджанский конфликт и Сирию

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Путин и Эрдоган обсудили обострение обстановки в районе армяно-азербайджанской границы

ТАСС14:52

Путин и Эрдоган заявили о готовности координировать усилия для стабилизации ситуации в Закавказье

Комсомольская правда14:44

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Закавказье

RT на русском14:50
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Экономика

Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото впервые в истории превысили $1940 за тройскую унцию.
RT на русском 16:39
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Общество

NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

ТАСС 21:13
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Футбол

«Российские футболисты не едут в Европу, потому что их туда и не зовут». Интервью Леонида Слуцкого

Гостем редакции «СЭ» стал главный тренер «Рубина».
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
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Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия 20:00
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Футбол

ЦСКА предложил 7 млн евро за Карраскаля

Если ЦСКА не предложит больше, то Карраскаль останется в «Ривере». Портал Transfemarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.
ODDS.ru 22:00
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Футбол

Парфенов рассказал о своем уходе из «Урала»

Бывший главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов объяснил свой уход из екатеринбургского клуба.
Газета.Ru 19:05
Здоровье

Шестерым сахалинским малышам провели сложные операции

Сахалин.Инфо 20:14
Армия и оружие

«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета 06:26
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Культура

Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»

Якубович подчеркнул, что он не уходит из шоу, все зависит от руководства Первого канала, которое решает дальнейшую судьбу передачи.
Evo-rus.com 06:05
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
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Футбол

Роналду отпраздновал титул чемпиона Италии на яхте с девушкой и детьми

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото с яхты, где он находился со своей девушкой Джорджиной и детьми.
Чемпионат 18:38
Футбол

Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»

Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru 17:05
Экономика

Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб

Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 04:12
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Mockva.ru 14:11
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Общество

Какие законы вступят в силу в августе 2020 года

Изменения в законодательстве РФ происходят постоянно. Законы, вступающие в силу в августе 2020 года, коснутся разных аспектов жизни россиян.
Южный Федеральный 07:28
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Здоровье

Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса

Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа 15:58
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
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Происшествия

В аэропорт Южно-Сахалинска поступило ложное сообщение о «минировании»

Поступившее сообщение об угрозе взрыва аэропорта Южно-Сахалинска оказалось ложным.
RT на русском 21:26
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM 21:10
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
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Политика

Трамп назвал переговоры с Путиным очень продуктивными

Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивными.
Известия 16:32
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Технологии

Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте

Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте Эксперты зафиксировали бум мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии»,— число таких ресурсов в первом полугодии выросло втрое к уровню прошлого года.
Коммерсантъ 17:57
Армия и оружие

В Ираке базу с американскими солдатами обстреляли ракетами

Lenta.ru 17:26
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Армия и оружие

Ким Чен Ын назвал ядерное оружие гарантом нацбезопасности

Газета.Ru 21:48
Экономика

Объем экспорта молока из России побил исторический максимум

Экспорт молочной продукции из России за пять месяцев вырос на 26% до 335 тысяч тонн, что является историческим максимумом.
ИА Красная Весна 20:05
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Поиск источника токсичного бензола возобновили на МКС

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