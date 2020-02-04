Армия и оружие

ТАССТАССЭрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких солдат в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
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В ходе выполнения мероприятий по возврату автобусов от мэра города дано поручение о заключении мирового соглашения между МУП „Электротранспорт“ и лизинговой компанией „КАМАЗ“.
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Газета.Ru вчера в 04:19
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Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Вспышка коронавируса в Китае может вызвать дефицит чеснока в России.
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Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

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Lenta.ru вчера в 18:47
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На Украине создадут министерство по вопросам оккупированных территорий

Создать министерство по вопросам оккупированных территорий было решено на заседании кабинета министров Украины.
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Второй гол после возвращения на футбольное поле забил Павел Мамаев.
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В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая

Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй.
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Сотрудники ФСБ помешали снять полмиллиарда рублей со счетов покойника

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Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
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