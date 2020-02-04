Армия и оружие
ТАССЭрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких солдат в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
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Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Общество
Главархив Москвы рассекретил свыше 11,5 тысяч документов о войне
Космос
Фото дня: Венера, Юпитер и Млечный путь на одном снимке
На представленном изображении низко над горизонтом красуются планеты Венера и Юпитер. Кроме того, на небе сияет Млечный путь.
Транспорт
Исполком Челнов возвращает КАМАЗу 190 лизинговых автобусов
В ходе выполнения мероприятий по возврату автобусов от мэра города дано поручение о заключении мирового соглашения между МУП „Электротранспорт“ и лизинговой компанией „КАМАЗ“.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело против отчима-тирана
Политика
Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Общество
Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России
Вспышка коронавируса в Китае может вызвать дефицит чеснока в России.
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Политика
На Украине создадут министерство по вопросам оккупированных территорий
Создать министерство по вопросам оккупированных территорий было решено на заседании кабинета министров Украины.
Экономика
Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей
Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
Политика
Путин: поправки в Конституцию продиктованы жизнью
Предложенные поправки в Конституцию России сделаны не для продления его полномочий, пояснил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Вологодской области.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне
Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Экономика
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Футбол
«Ростов» победил «Партизан», Мамаев забил гол
Второй гол после возвращения на футбольное поле забил Павел Мамаев.
Общество
В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая
Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй.
Происшествия
Сотрудники ФСБ помешали снять полмиллиарда рублей со счетов покойника
В одном из банков Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ пресекли попытку четверых мужчин снять по подложным документам со счетов покойника 580 миллионов рублей.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку
Здоровье
Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса
Мясников говорит, что соотношение умерших и выздоровевших является неинформативным показателем.
Происшествия
Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу
Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
Экономика
В 2019 году сумма выплаченных России кредитов превысила объём выданных
В 2019 году Минфин России предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей.
Политика
Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Происшествия
В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом
Армия и оружие
Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства
Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.