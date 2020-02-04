Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Эрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких солдат в Сирии

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