с чего всё началось

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Политика Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в понедельник отложила рассмотрение постановления о назначении на 25 октября очередных местных выборов в стране, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях. 656

Автоспорт Квят: русские не встают на колени просто так Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма. 21

Армия и оружие Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении военных объектов ВС Армении Министерство обороны Азербайджана сообщило в понедельник об уничтожении на границе ряда военных объектов и военной техники Вооруженных сил Армении.

Киберспорт СМИ: Ubisoft хочет сделать Skull & Bones похожей на Fortnite Ubisoft хочет сделать Skull & Bones не только для любителей экшена — основной аудитории премиальных игр издателя вроде всё той же Assassin's Creed.

Политика Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо. 71

Политика США отвергли ряд территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море США официально отвергли ряд претензий КНР по территориям в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Происшествия Подполковнику МВД из Курской области предъявили обвинение в госизмене Подполковнику полиции в Курской области Дмитрию Борзенкову, который был задержан по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины, предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране. 6,8K

Авто Опубликованы снимки нового Mitsubishi Outlander На днях один из пользователей социальной сети Twitter опубликовал в своём аккаунте снимок нового кроссовера Mitsubishi Outlander.

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Происшествия В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. 54

Футбол Рахимов может возглавить тульский «Арсенал» Главным кандидатом на должность наставника футбольного клуба из Тулы «Арсенал» является Рашид Рахимов.

Футбол «Рубин» подписал нападающего с контрактом 1 млн евро Соглашение рассчитано на один сезон. Заработная плата Деспотовича составит 1 млн евро.