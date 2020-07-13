Политика
REGNUMПутин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
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с чего всё началось
«Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле», — говорится в сообщении.RT на русском07:35
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Политика
Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в понедельник отложила рассмотрение постановления о назначении на 25 октября очередных местных выборов в стране, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
Bimru.ru 04:01
Общество
В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по четырем сценариям.
Российская газета 13:17
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Автоспорт
Квят: русские не встают на колени просто так
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма.
РИА Новости 08:40
Армия и оружие
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении военных объектов ВС Армении
Министерство обороны Азербайджана сообщило в понедельник об уничтожении на границе ряда военных объектов и военной техники Вооруженных сил Армении.
ТАСС 14:18
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Киберспорт
СМИ: Ubisoft хочет сделать Skull & Bones похожей на Fortnite
Ubisoft хочет сделать Skull & Bones не только для любителей экшена — основной аудитории премиальных игр издателя вроде всё той же Assassin's Creed.
Игромания.ру 13:30
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
Общество
Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности
Барбара Луна Сипос, которая до недавнего времени работала администратором, сделала несколько пластических операций на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.
Evo-rus.com 09:47
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Политика
США отвергли ряд территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море
США официально отвергли ряд претензий КНР по территориям в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 14:52
Происшествия
Подполковнику МВД из Курской области предъявили обвинение в госизмене
Подполковнику полиции в Курской области Дмитрию Борзенкову, который был задержан по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины, предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
РЕН ТВ 14:23
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Авто
Опубликованы снимки нового Mitsubishi Outlander
На днях один из пользователей социальной сети Twitter опубликовал в своём аккаунте снимок нового кроссовера Mitsubishi Outlander.
SpeedMe 14:57
Общество
«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий
Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.
РИА Новости 07:08
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Кино
Том Холланд показал «подготовку» к съемкам экранизации Uncharted
Киноафиша России 04:16
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Футбол
Рахимов может возглавить тульский «Арсенал»
Главным кандидатом на должность наставника футбольного клуба из Тулы «Арсенал» является Рашид Рахимов.
CT news 13:01
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Космос
Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
RT на русском 15:07
Футбол
«Рубин» подписал нападающего с контрактом 1 млн евро
Соглашение рассчитано на один сезон. Заработная плата Деспотовича составит 1 млн евро.
Общественная служба новостей 15:17
Армия и оружие
Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет
Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
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Богомолов снял на видео Собчак под душем
Режиссер Константин Богомолов показал ролик, на котором снял свою супругу. На видео Ксения Собчак позирует под струями воды.
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