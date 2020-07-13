Политика
REGNUMПутин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
Читать в источнике
Оценить165
с чего всё началось
«Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле», — говорится в сообщении.RT на русском07:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Гаджеты
Таким будет ответ Intel на достижения AMD. Процессоры Alder Lake точно будут включать большие и малые ядра
Напомним, недавно на рынок вышли первые подобные гетерогенные процессоры Intel Lakefield, и мы уже успели убедиться в том, что оптимизация для них может быть крайне важна.
iXBT.com 14:15
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Спорт
Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости 13:41
Происшествия
Машина заправки в Шереметьево повредила фюзеляж самолета «России»
В аэропорту Шереметьево водитель заправщика повредил корпус пассажирского самолета авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), который должен был следовать рейсом в Сочи.
РБК 16:30
Гаджеты
В Германии на 5 процессоров AMD продается 1 процессор Intel
Статистика говорит, что на 5 CPU AMD продается только 1 CPU Intel.
iXBT.com 09:15
Здоровье
В США призвали соблюдать санитарные меры из-за пандемии
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 3,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 135,4 тысячи человек.
РЕН ТВ 16:27
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки
Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
Политика
Гордон пригрозил разделить жизнь Соловьёва на «до и после»
Гордон дал понять, что это станет ответом на резкие высказывания со стороны Соловьёва, прозвучавшие в эфире гостелеканала «Россия 1». Сюрприз, по его словам, будет «настолько небольшой, что он запомнит его на всю свою оставшуюся жизнь».
News.ru 08:03
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Здоровье
Вкусный и доступный напиток защитит от цирроза печени
Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса (США) пришли к выводу, что защитить от цирроза печени может вкусный и доступный напиток – натуральный кофе.
МедиаПоток 08:31
Футбол
«Рубин» подписал нападающего с контрактом 1 млн евро
Соглашение рассчитано на один сезон. Заработная плата Деспотовича составит 1 млн евро.
Общественная служба новостей 15:17
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Кино
5 жизненных принципов от Харрисона Форда
13 июля 78 лет исполняется актёру Голливуда Харрисону Форду.
SM News вчера в 18:15
Общество
Суд отказал парализованной москвичке в иске из-за штрафов
11 мая Карабулатова получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. Она попыталась добиться отмены штрафа, но только после публикации в СМИ 18 мая его пообещали аннулировать.
Право.ру 12:58
Общество
Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%
Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
Известия 13:36
Политика
В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору
ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
РБК 16:48
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник изменились разнонаправленно.
ТАСС 16:42
Происшествия
При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей
Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
Lenta.ru 13:51
Армия и оружие
Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, иначе против них начнется военная операция, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:16
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио умер в возрасте 27 лет
В штате Калифорния нашли мертвым 27-летнего Бенджамина Кио — внука певца Элвиса Пресли.
Дождь 11:58
Армия и оружие
Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении
Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° 04:42
Политика
Путин подписал закон о дактилоскопии для получающих гражданство РФ
Владимир Путин подписал закон об упрощении приема в гражданство России, а также об обязательной дактилоскопической регистрации.
Москва 24 14:53