с чего всё началось

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Гаджеты Таким будет ответ Intel на достижения AMD. Процессоры Alder Lake точно будут включать большие и малые ядра Напомним, недавно на рынок вышли первые подобные гетерогенные процессоры Intel Lakefield, и мы уже успели убедиться в том, что оптимизация для них может быть крайне важна.

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 633

Общество Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство. 17

Происшествия Машина заправки в Шереметьево повредила фюзеляж самолета «России» В аэропорту Шереметьево водитель заправщика повредил корпус пассажирского самолета авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), который должен был следовать рейсом в Сочи. 1

Гаджеты В Германии на 5 процессоров AMD продается 1 процессор Intel Статистика говорит, что на 5 CPU AMD продается только 1 CPU Intel.

Происшествия Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера. 44

Политика Гордон пригрозил разделить жизнь Соловьёва на «до и после» Гордон дал понять, что это станет ответом на резкие высказывания со стороны Соловьёва, прозвучавшие в эфире гостелеканала «Россия 1». Сюрприз, по его словам, будет «настолько небольшой, что он запомнит его на всю свою оставшуюся жизнь». 17

Здоровье Вкусный и доступный напиток защитит от цирроза печени Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса (США) пришли к выводу, что защитить от цирроза печени может вкусный и доступный напиток – натуральный кофе. 31

Футбол «Рубин» подписал нападающего с контрактом 1 млн евро Соглашение рассчитано на один сезон. Заработная плата Деспотовича составит 1 млн евро.

Кино 5 жизненных принципов от Харрисона Форда 13 июля 78 лет исполняется актёру Голливуда Харрисону Форду.

Общество Суд отказал парализованной москвичке в иске из-за штрафов 11 мая Карабулатова получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. Она попыталась добиться отмены штрафа, но только после публикации в СМИ 18 мая его пообещали аннулировать.

Общество Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35% Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня. 19

Политика В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан. 39

Экономика Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник изменились разнонаправленно.

Происшествия При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка». 45