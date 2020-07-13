Политика

REGNUMREGNUMПутин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
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с чего всё началось
«Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле», — говорится в сообщении
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RT на русском07:35

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Путин обратил внимание Эрдогана на резонанс из-за Святой Софии

РБК08:13

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Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Газета.Ru07:38

Путин в разговоре с Эрдоганом отметил резонанс вокруг решения по Айя-Софии

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В Кремле рассказали о содержании беседы Путина и Эрдогана

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RT на русском07:35

Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии

РИА Новости07:38
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
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Таким будет ответ Intel на достижения AMD. Процессоры Alder Lake точно будут включать большие и малые ядра

Напомним, недавно на рынок вышли первые подобные гетерогенные процессоры Intel Lakefield, и мы уже успели убедиться в том, что оптимизация для них может быть крайне важна.
iXBT.com 14:15
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
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Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

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В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
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Происшествия

Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Известия 16:04
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Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
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Российская газета 13:07
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Спорт

Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости 13:41
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Происшествия

Машина заправки в Шереметьево повредила фюзеляж самолета «России»

В аэропорту Шереметьево водитель заправщика повредил корпус пассажирского самолета авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), который должен был следовать рейсом в Сочи.
РБК 16:30
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Гаджеты

В Германии на 5 процессоров AMD продается 1 процессор Intel

Статистика говорит, что на 5 CPU AMD продается только 1 CPU Intel.
iXBT.com 09:15
Здоровье

В США призвали соблюдать санитарные меры из-за пандемии

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 3,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 135,4 тысячи человек.
РЕН ТВ 16:27
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Shraibikus News 12:50
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Происшествия

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При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Происшествия

Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

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РИА Новости 15:04
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Политика

Гордон пригрозил разделить жизнь Соловьёва на «до и после»

Гордон дал понять, что это станет ответом на резкие высказывания со стороны Соловьёва, прозвучавшие в эфире гостелеканала «Россия 1». Сюрприз, по его словам, будет «настолько небольшой, что он запомнит его на всю свою оставшуюся жизнь».
News.ru 08:03
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Российская газета 11:21
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Здоровье

Вкусный и доступный напиток защитит от цирроза печени

Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса (США) пришли к выводу, что защитить от цирроза печени может вкусный и доступный напиток – натуральный кофе.
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«Рубин» подписал нападающего с контрактом 1 млн евро

Соглашение рассчитано на один сезон. Заработная плата Деспотовича составит 1 млн евро.
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Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Кино

5 жизненных принципов от Харрисона Форда

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Общество

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Политика

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

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РБК 16:48
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Экономика

Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник изменились разнонаправленно.
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Происшествия

При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей

Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
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Армия и оружие

Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, иначе против них начнется военная операция, передает РИА "Новости".
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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Шоу-бизнес

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио умер в возрасте 27 лет

В штате Калифорния нашли мертвым 27-летнего Бенджамина Кио — внука певца Элвиса Пресли.
Дождь 11:58
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Армия и оружие

Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении

Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
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Политика

Путин подписал закон о дактилоскопии для получающих гражданство РФ

Владимир Путин подписал закон об упрощении приема в гражданство России, а также об обязательной дактилоскопической регистрации.
Москва 24 14:53
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