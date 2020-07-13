Политика

REGNUMREGNUMПутин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
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с чего всё началось
«Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле», — говорится в сообщении
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RT на русском07:35

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Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

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Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии

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Политика

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Политика

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