Политика
Газета.RuПутин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
«Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле», — говорится в сообщении.RT на русском07:35
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Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Известия 05:07
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Накануне официального дебюта нового кроссовера Nissan Ariya, который состоится 15 июля, в 8 утра по Москве, производитель выпустил финальный видеотизер, демонстрирующий дизайн экстерьера будущей новинки.
Тарантас Ньюс 04:59
Происшествия
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Общество
Суд оштрафовал журналиста Александра Плющева за пикет в поддержку Азара
Тверской районный суд оштрафовал журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева на 10 тыс. руб. за участие в пикете в поддержку муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 10:17
Политика
Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона.
Коммерсантъ 05:20
Футбол
Еременко не играет за «Ростов» из-за последствий коронавируса
Стало известно, почему хавбек «Ростова» Роман Еременко не принял участие в последних матчах команды.
Bookmaker-ratings.ru 08:01
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Происшествия
Защита обжаловала арест губернатора Фургала по делу об убийствах
Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств.
ТВ Центр 06:09
Культура
Генри Кавилл рассказал об отношении к критике его игры в «Ведьмаке»
REGNUM 10 июля в 15:46
Здоровье
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 3 августа
Приступить к третьему этапу снятия ограничений пока не получается из-за высоких темпов распространения инфекции.
СеверИнформ 09:24
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Болливудская актриса Айшвария Рай Баччан заболела коронавирусом, сообщает портал «Экономика сегодня».
Вечерняя Москва вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
Общество
Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля
В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
РБК 09:59
Футбол
Бердыев провел переговоры с Газизовым после игры «Спартака» и «Сочи»
Как стало известно интернет-редакции ТНВ, бывший тренер казанского «Рубина» специально прилетал в Сочи, на матч «Спартака», чтобы встретится с новым генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.
Новый Век 09:32
Общество
Вынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет
В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет.
Известия 06:07
Авто
Разработчик Aurus: обновление автомобилей и секретные проекты
На вебинаре рассказали об истории создания дизайна, в чём его отличие от других известных мировых производителей и как развивается дизайн проекта сейчас.
Российская газета вчера в 04:39
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Происшествия
Обыски в петербургских МРЭО выявили самого честного полицейского
Обыски в коммерческих МРЭО Петербурга, прошедшие в городе 9 июля, неожиданно выявили самого честного полицейского из Всеволожского филиала.
Piter.tv 10:07
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Армия и оружие
Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет
Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело 06:58
Наука
Американские учёные создали роботизированный захват, который с лёгкостью управляется с тонкими проводами
Исследователи Лаборатории информатики и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (МТИ) разработали роботизированный захват, который позволяет с ловкостью управляться с тонкими изделиями, такими как веревка или кабель.
3DNews 08:55
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Общество
Меган и принц Гарри впервые с начала карантина появились на публике
Меган Маркл и принц Гарри впервые с начала карантина появились на публике.
НТВ 02:21
Игры
Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Компания Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima.
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