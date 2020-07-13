с чего всё началось

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.

Авто Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya Накануне официального дебюта нового кроссовера Nissan Ariya, который состоится 15 июля, в 8 утра по Москве, производитель выпустил финальный видеотизер, демонстрирующий дизайн экстерьера будущей новинки. 6

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 305

Общество Суд оштрафовал журналиста Александра Плющева за пикет в поддержку Азара Тверской районный суд оштрафовал журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева на 10 тыс. руб. за участие в пикете в поддержку муниципального депутата Ильи Азара.

Политика Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона. 2,2K

Футбол Еременко не играет за «Ростов» из-за последствий коронавируса Стало известно, почему хавбек «Ростова» Роман Еременко не принял участие в последних матчах команды.

Происшествия Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный. 186

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление. 210

Шоу-бизнес Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры. 65

Футбол Бердыев провел переговоры с Газизовым после игры «Спартака» и «Сочи» Как стало известно интернет-редакции ТНВ, бывший тренер казанского «Рубина» специально прилетал в Сочи, на матч «Спартака», чтобы встретится с новым генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

Авто Разработчик Aurus: обновление автомобилей и секретные проекты На вебинаре рассказали об истории создания дизайна, в чём его отличие от других известных мировых производителей и как развивается дизайн проекта сейчас. 3

Происшествия Обыски в петербургских МРЭО выявили самого честного полицейского Обыски в коммерческих МРЭО Петербурга, прошедшие в городе 9 июля, неожиданно выявили самого честного полицейского из Всеволожского филиала. 48

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 98

Наука Американские учёные создали роботизированный захват, который с лёгкостью управляется с тонкими проводами Исследователи Лаборатории информатики и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (МТИ) разработали роботизированный захват, который позволяет с ловкостью управляться с тонкими изделиями, такими как веревка или кабель.