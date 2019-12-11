По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии. Ранее о предстоящем телефонном разговоре российского и турецкого лидеров сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калин.

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

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