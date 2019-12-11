Политика
КоммерсантъПутин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, а также двусторонние отношения.
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Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Происшествия
На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28
Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Шоу-бизнес
С экс-супругой Джигарханяна расстался Шаляпин
Накануне стало известно, что известный выпускник «Фабрики звезд-6» Прохор Шаляпин расстался со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Автоспорт
В сети появились первые кадры с заездов Хэмилтона и Росси
Политика
Израильский Кнессет принял закон о самороспуске
Официальный телеканал израильского парламента сообщил, что во втором и третьем чтениях одобрен законопроект о роспуске Кнессета и проведении новых выборов, которые пройдут 2 марта 2020 года.
Общество
Ученые рассказали, как правильно открывать банку с пивом
Ученые выяснили, что предварительное постукивание по банке с пивом не предотвращает выплескивание пены при ее вскрытии.
Политика
Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан
Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
Экономика
«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы
Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Армия и оружие
Армия Сирии заставила конвой США ретироваться
После получения жёсткого ультиматума — выполнить требования военнослужащих Сирии или оказаться под огнём — конвой США ретировался.
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ
Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Наука
В Египте впервые найдены могилы людей с загадочными конусами
Международная археологическая миссия исследовательского проекта AMARNA PROJECT при проведении раскопок на территории древнего города Ахетатона в Египте обнаружила захоронения, в которых находились люди с мистическими конусообразными объектами на головах.
Кино
Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Авто
ГАЗ запатентовала три новых названия со словом «ГАЗель»
Эксперты не исключают, что имя GAZelle City может получить «ГАЗель» пониженной грузоподъемности или даже для воскрешенной «Волги», а GAZelle Bonus и GAZelle Super используют для коммерческих автомобилей повышенной комфортности или для новых топовых версий существующих моделей.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Гаджеты
Apple запустила акцию «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone»
Компания Apple запустила новогоднюю акцию под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Здоровье
Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц
Губернатор призвал работников здравоохранения "внутренне перестроиться" на решение проблем и усилить дисциплину.
Космос
В России создадут центр, выслеживающий опасные астероиды и кометы
На базе Информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который является головным научно-исследовательским институтом госкорпорации «Роскосмос», откроется Российский Центр малых небесных тел.
Хоккей
Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон»
У «Брюинз» отличились Давид Пастрняк и Шон Курали. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу.
Общество
В Кургане выделяют землю под кладбища и строительство крематория
Земли объектов транспортного назначения (ИТ 3) дополнительно планируется выделить для расширения кладбищ и строительства крематория.
Общество
Прощание с Лужковым пройдет в Москве
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы
Музыка
Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова
Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.