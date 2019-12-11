Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, а также двусторонние отношения.

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

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