Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, а также двусторонние отношения.
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

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