Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПутин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом вечером во вторник, 4 февраля, сообщил турецкий телеканал Haberturk.
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Путин и Эрдоган договорились о координации действий в Сирии

Российская газета15:27

В Кремле назвали темы телефонных переговоров Путина и Эрдогана

RT на русском15:14

Путин и Эрдоган обсудили координацию действий в Сирии

РБК15:04

Эрдоган поговорил с Путиным по телефону

РИА Новости14:41

Путин и Эрдоган договорились об улучшении координации действий в Сирии

Известия15:29

Путин и Эрдоган в телефонном разговоре подробно обсудили ситуацию в Сирии

ТАСС15:25

Путин обсудил с Эрдоганом нападение на турецких военных в Сирии

Коммерсантъ15:14
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Политика

США назвали условия отправки новых лайнеров в Ухань за американцами

Госдепартамент США не исключает отправку дополнительных самолетов в Китай для эвакуации оттуда американцев, но на "компенсационной" основе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 18:26
Здоровье

Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства

Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Новый Калининград.Ru 04:37
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
Хоккей

Алексея Яшина введут в Зал славы ИИХФ

Sport24.ru 08:24
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС 18:38
Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня 02 февраля в 08:07
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

Российская газета 02:29
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

РИА Новости 16:57
Кино

Харрисон Форд снимется в пятом фильме про Индиану Джонса

Актер Харрисон Форд снимается в фильмах об Индиане Джонсе с 1981 года.
iReactor 16:53
Общество

Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Мошенники используют подмену собственных номеров на официальные номера банков, чтобы связываться с банковскими клиентами от имени кредитной организации и путем обмана выводить деньги через их личные кабинеты или просто с карт.
РБК 16:00
Политика

Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Газета.Ru 04:19
Происшествия

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 15:34
Общество

В Британии нашли более 40 скелетов со связанными руками

42 неглубокие могилы, в которых находились скелеты со связанными руками, обнаружены в британском городе Бакингем во время строительства дома, сообщает Livescience.
Аргументы и Факты 21:45
Футбол

Кадар может уехать из киевского «Динамо» в Россию

Якобы защитником интересуется московское «Динамо». Кадар выступает за киевский клуб с февраля 2017 года, проведя за него более 60 матчей.
ProstoProSport 14:19
Технологии

Twitter начнет маркировать фейковые фото и видео

В руководстве Twitter заявили, что в марте текущего года социальная сеть начнет маркировать фейковые фотографии и видео.
Московский Комсомолец 18:33
Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа

Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
РБК 20:01
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости 01:19
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Армия и оружие

Лавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.
Московский Комсомолец 09:49
Политика

Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
REGNUM 18:53
Общество

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
РБК 12:37
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
Технологии

Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем

Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
3DNews 13:34
Общество

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479

Комсомольская правда 17:50
Политика

Трамп назвал положение США прочным как никогда

Американский президент Дональд Трамп назвал положение США прочным как никогда прежде, отметив успехи в экономике и заявив, что страну снова уважают в мире.
РИА Новости 21:35
Технологии

Предсказаны опасные для Земли великие солнечные бури

Ученые Университета Варвика в Великобритании и Британской антарктической службы выяснили, что опасные геомагнитные бури, вызванные солнечной активностью и способные нанести ущерб электронному оборудованию, происходят каждые 25 лет.
Lenta.ru вчера в 06:22
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru 11:50
Энергетика

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Lenta.ru 01:03
Хоккей

Овечкин броском травмировал Самсонова на тренировке «Вашингтона»

Снаряд попал в шлем голкипера Ильи Самсонова, после чего с вратаря слетела амуниция.
NewInform 19:33
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