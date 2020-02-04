Армия и оружие
ИзвестияПутин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом вечером во вторник, 4 февраля, сообщил турецкий телеканал Haberturk.
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Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Армия и оружие
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине
Армия и оружие
Пентагон размещает новые ядерные боеголовки для противодействия России
В Минобороны США официально подтвердили информацию о том, что идет оснащение баллистических ракет подводных лодок новыми ядерными боеголовками малой мощности.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Экономика
Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Общество
Посольство сообщило об успешной эвакуации россиян из Китая
Посольство России в Китае сообщило об успешном завершении процедуры эвакуации россиян из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса.
Политика
Гончарук не представил обещанный Зеленскому отчёт о работе кабмина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не представил промежуточный отчёт о работе своего правительства, хотя обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому сделать это до 4 февраля.
Здоровье
Китай приступил к испытаниям российского лекарства от коронавируса
Заместитель главы Минздрава России Сергей Краевой рассказал о том, что российские специалисты предоставили китайским коллегам препарат триазавирин, который в Китае будут тестировать для лечения коронавируса 2019-nCov.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Происшествия
На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне
Единоборства
Фёдор Емельяненко хочет реванш с Райаном Бейдером
В поединке от 26 января 2019 года за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер на 35 секунде первого раунда сенсационно нокаутировал Фёдора Емельяненко левым оверхэндом: С тех пор Фёдор сумел реабилитироваться в бое против Квинтона Джексона (ТКО), а Бейдер не провёл ни одного поединка.
Футбол
Головин помог Монако обыграть Анже
Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Футбол
Натхо восхитился работой Гончаренко в ЦСКА
Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо восхитился работой белорусского тренера армейцев Виктора Гончаренко.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Здоровье
Мясников назвал категории людей, рискующих умереть от коронавируса
По словам медика, в основном умирают от коронавируса пожилые люди и больные с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, пневмосклероз.
Политика
Посол Франции рассказал о безрезультатной изоляции России
Посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью телеканалу «Громадьске» рассказал о неудавшейся изоляции России, сообщает Lenta.ru.
Политика
Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове
Штаб сенатора Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата на кокусах (собраниях избирателей) в штате Айова со ссылкой на "внутренние данные".
Наука
Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса
Общество
За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы
Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Здоровье
Глава Минздрава прибыл в Тюмень
Кино
Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса
Студия Lucasfilm работает над пятой частью франшизы про археолога Индиану Джонса, и актер Харрисон Форд вернется к своей звездной роли.
Гаджеты
Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены
Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Экономика
Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин
Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Футбол
«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии
На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".