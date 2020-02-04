Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом вечером во вторник, 4 февраля, сообщил турецкий телеканал Haberturk.

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Общество Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.

Политика ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Общество Посольство сообщило об успешной эвакуации россиян из Китая Посольство России в Китае сообщило об успешном завершении процедуры эвакуации россиян из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса.

Политика Гончарук не представил обещанный Зеленскому отчёт о работе кабмина Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не представил промежуточный отчёт о работе своего правительства, хотя обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому сделать это до 4 февраля.

Здоровье Китай приступил к испытаниям российского лекарства от коронавируса Заместитель главы Минздрава России Сергей Краевой рассказал о том, что российские специалисты предоставили китайским коллегам препарат триазавирин, который в Китае будут тестировать для лечения коронавируса 2019-nCov.

Происшествия Чеченского блогера убили во Франции Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.

Единоборства Фёдор Емельяненко хочет реванш с Райаном Бейдером В поединке от 26 января 2019 года за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер на 35 секунде первого раунда сенсационно нокаутировал Фёдора Емельяненко левым оверхэндом: С тех пор Фёдор сумел реабилитироваться в бое против Квинтона Джексона (ТКО), а Бейдер не провёл ни одного поединка.

Футбол Головин помог Монако обыграть Анже Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.

Футбол Натхо восхитился работой Гончаренко в ЦСКА Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо восхитился работой белорусского тренера армейцев Виктора Гончаренко.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Политика Посол Франции рассказал о безрезультатной изоляции России Посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью телеканалу «Громадьске» рассказал о неудавшейся изоляции России, сообщает Lenta.ru.

Общество За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.

Кино Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса Студия Lucasfilm работает над пятой частью франшизы про археолога Индиану Джонса, и актер Харрисон Форд вернется к своей звездной роли.