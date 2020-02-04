Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПутин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом вечером во вторник, 4 февраля, сообщил турецкий телеканал Haberturk.
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Что случилось этой ночью: среда, 5 февраля

Интерфаксвчера в 23:30

Путин обсудил с Эрдоганом нападение на турецких военных в Сирии

Коммерсантъвчера в 15:14

Путин и Эрдоган в телефонном разговоре подробно обсудили ситуацию в Сирии

ТАССвчера в 15:25

Эрдоган поговорил с Путиным по телефону

РИА Новостивчера в 14:41

Путин и Эрдоган договорились об улучшении координации действий в Сирии

Известиявчера в 15:29

Путин и Эрдоган обсудили координацию действий в Сирии

РБКвчера в 15:04

В Кремле назвали темы телефонных переговоров Путина и Эрдогана

RT на русскомвчера в 15:14
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Общество

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
РБК вчера в 12:37
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

Известия вчера в 18:14
Армия и оружие

Пентагон размещает новые ядерные боеголовки для противодействия России

В Минобороны США официально подтвердили информацию о том, что идет оснащение баллистических ракет подводных лодок новыми ядерными боеголовками малой мощности.
Московский Комсомолец вчера в 16:35
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Экономика

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
Известия вчера в 17:21
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Общество

Посольство сообщило об успешной эвакуации россиян из Китая

Посольство России в Китае сообщило об успешном завершении процедуры эвакуации россиян из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса.
РБК 00:45
Политика

Гончарук не представил обещанный Зеленскому отчёт о работе кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не представил промежуточный отчёт о работе своего правительства, хотя обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому сделать это до 4 февраля.
RT на русском вчера в 19:00
Здоровье

Китай приступил к испытаниям российского лекарства от коронавируса

Заместитель главы Минздрава России Сергей Краевой рассказал о том, что российские специалисты предоставили китайским коллегам препарат триазавирин, который в Китае будут тестировать для лечения коронавируса 2019-nCov.
Капитал страны вчера в 13:34
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru вчера в 12:05
Происшествия

На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне

Lenta.ru вчера в 22:13
Единоборства

Фёдор Емельяненко хочет реванш с Райаном Бейдером

В поединке от 26 января 2019 года за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер на 35 секунде первого раунда сенсационно нокаутировал Фёдора Емельяненко левым оверхэндом: С тех пор Фёдор сумел реабилитироваться в бое против Квинтона Джексона (ТКО), а Бейдер не провёл ни одного поединка.
Руфайт.ком 03 февраля в 12:16
Футбол

Головин помог Монако обыграть Анже

Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Bethub.org вчера в 16:15
Футбол

Натхо восхитился работой Гончаренко в ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо восхитился работой белорусского тренера армейцев Виктора Гончаренко.
Газета.Ru вчера в 20:53
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Здоровье

Мясников назвал категории людей, рискующих умереть от коронавируса

По словам медика, в основном умирают от коронавируса пожилые люди и больные с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, пневмосклероз.
Волгоградская правда вчера в 21:33
Политика

Посол Франции рассказал о безрезультатной изоляции России

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью телеканалу «Громадьске» рассказал о неудавшейся изоляции России, сообщает Lenta.ru.
Мой Брянск вчера в 06:09
Политика

Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове

Штаб сенатора Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата на кокусах (собраниях избирателей) в штате Айова со ссылкой на "внутренние данные".
РИА Новости вчера в 01:42
Наука

Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса

ToDay News Ufa вчера в 08:20
Общество

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия вчера в 17:50
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Здоровье

Глава Минздрава прибыл в Тюмень

Российская газета вчера в 22:48
Кино

Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса

Студия Lucasfilm работает над пятой частью франшизы про археолога Индиану Джонса, и актер Харрисон Форд вернется к своей звездной роли.
Известия вчера в 15:15
Гаджеты

Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
iXBT.com вчера в 01:42
Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:01
Экономика

Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM вчера в 04:21
Футбол

«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии

На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Вести.Ru вчера в 17:36
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