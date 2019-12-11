Политика

РБКРБКПутин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии. Ранее о предстоящем телефонном разговоре российского и турецкого лидеров сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калин.
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

Коммерсантъ13:57

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

РБК13:41

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

РИА Новости13:53

В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Эрдоганом

RT на русском14:27

Путин и Эрдоган обсудили борьбу с террором в Сирии, ситуацию в Ливии, сотрудничество стран

ТАСС14:27

Путин поговорил с Эрдоганом по телефону

Lenta.ru13:09

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Известия13:32
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Политика

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По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
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Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует политическая воля к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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На контрольно-пропускном пункте правительственных войск Сирии рядом с аэропортом Камышлы остановили американский военный конвой.
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Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

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Газета.Ru 14:27
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Эксперт: В мире появилась мода на протестный туризм

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, на этом же круглом столе ЭИСИ представил "индекс ключевых протестных выступлений 2019 года".
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ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентных пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
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Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»

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Путешествия

Эксперт туриндустрии назвал альтернативы дорожающему отдыху в Турции

Часть путешественников выберет альтернативные Турции направления отдыха после введения в стране налога на проживание для туристов.
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ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

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Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе

Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.
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Армия и оружие

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

В сентябре 2019 года первым комплексами С-400 оснастили полк на острове южного архипелага Новая Земля.
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Тюменцев просят спасти маленького Диму Тишунина

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Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
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«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» Суркова в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что во время «нормандского саммита» в Париже у членов российской делегации «сдали нервы».
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
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Тактаров рассказал, при каких условиях подерется с Емельяненко

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Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован

Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.
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Football Leaks-2: братья Суркисы уклонялись от налогов на сумму свыше 300 млн $

По данным известной группы журналистов, владельцы киевского «Динамо» не желали платить налоги Украине.
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Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
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Подробный анализ полученной информации опубликован в четырех статьях в журнале Nature.
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Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
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