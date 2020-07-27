Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПутин и Эрдоган обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Ситуацию на армяно-азербайджанской границе, резко обострившуюся в последнее время, Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции.
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Путин и Эрдоган обсудили армяно-азербайджанский конфликт и Сирию

Фонтанка.Ру14:16

Путин и Эрдоган обсудили армяно-азербайджанский конфликт

Газета.Ru16:55

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Закавказье

RT на русском14:50

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

РБК15:31

Путин и Эрдоган обсудили обострение обстановки в районе армяно-азербайджанской границы

ТАСС14:52

Путин и Эрдоган заявили о готовности координировать усилия для стабилизации ситуации в Закавказье

Комсомольская правда14:44

Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступающим Курбан-байрамом

РИА Новости14:48
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Общество

В РФ с 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Часть российских пенсионеров получат с 1 августа 2020 года повышенные выплаты.
iReactor 10:14
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
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Общество

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram.
РИА Новости 22:16
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Космос

На спутнике Сатурна обнаружена инопланетная база диаметром 5 км

Территория новостей 25 июля в 08:06
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Политика

Gallup: Германия в 2019 году сохранила лидерство среди мировых держав

Мировым лидером среди стран является Германия, согласно рейтинга, составленного американским институтом изучения общественного мнения Gallup, сообщает 27 июля пресс-служба компании.
ИА Красная Весна 07:25
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Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий рейтинг.
Газета.Ru 11:00
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Политика

Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК 23:00
Здоровье

Еще 59 случаев ковида зарегистрировано на Сахалине

В Сахалинской области 59 случаев заболевания коронавирусом: 35 — обратившиеся с ОРВИ 24 — контактные по ранее заболевшим 50 человек выписаны.
Сахалин.Инфо вчера в 08:04
5
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
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Экономика

Минфин предложил перечислять в ПФР конфискованные деньги

Министерство финансов РФ предложило внести поправки в Бюджетный и Гражданский кодексы, предлагающие перечислять в Пенсионный фонд денежные средства, законность получения которых не может быть доказана.
Народные новости 21:21
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Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия 15:53
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Общество

Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru 14:04
17
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК 10:53
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Шоу-бизнес

Меган Маркл выпустит публичные обвинения в адрес Кейт Миддлтон

В обществе ожидают целого ряда публичных обвинений в адрес королевы Елизаветы, принца Уильяма, Кейт Миддлтон и других членов британской монаршей семьи.
Bimru.ru 08:51
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
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Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

РИА Новости 05:08
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США Р-8А "Посейдон" над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной страны.
Российская газета 13:05
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
1,1K
Общество

В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками

Некоторые меры по сдерживанию пандемии коронавируса оказали негативное воздействие на окружающую среду, говорится в сообщении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Коммерсантъ 17:30
Футбол

Суркис подтвердил, что Луческу останется главным тренером «Динамо»

Metaratings 12:47
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
1,3K
Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
РИА Новости 20:07
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Экономика

РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РИА Новости 22:13
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Футбол

Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов

РИА Новости 02:59
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Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия 19:16
8
Экономика

Кабмин РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат

На каждого ребенка выдадут порядка 5,5 тыс. рублей. Сумма выплаты зависит от региона.
Evo-rus.com 07:17
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

Следственный комитет по Забайкальскому краю начал проверку видеозаписи, размещенной в СМИ, где подросток прикуривает сигарету от горящих свечей в храме.
РБК 06:29
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Футбол

Самарские «Крылья Советов» может возглавить Игорь Осинькин

Говорят, вопрос должен решиться сегодня. Новым наставником самарских «Крыльев Советов» станет главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин.
Терра 03:57
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