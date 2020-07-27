Ситуацию на армяно-азербайджанской границе, резко обострившуюся в последнее время, Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции.

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

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