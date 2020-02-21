Политика
Expert.ruЭрдоган и Путин обсудили ситуацию в сирийском Идлибе
Согласно информации, которую распространила пресс-служба турецкого лидера, в ходе состоявшейся беседы Эрдоган заявил он необходимости сдерживания режима Башара Асада и предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе Кроме того, стороны выразили приверженность достигнутым ранее договоренностям по Сирии и обсудили ситуацию в Ливии.
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с чего всё началось
На сайте Кремля опубликовано сообщение по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.РБК21 февраля в 12:59
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Эрдоган заявил Путину о необходимости сдерживания сирийского режима в Идлибе
Коммерсантъ21 февраля в 12:01
Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе
ТАСС21 февраля в 12:49
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