с чего всё началось

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

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