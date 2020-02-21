Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
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На сайте Кремля опубликовано сообщение
 по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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