Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
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с чего всё началось
На сайте Кремля опубликовано сообщение
 по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
ТК Звезда 16:32
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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
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Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
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Двухслойный графен оказался странным металлом

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Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.
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В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
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Внимательные пользователи заметили, что в этот момент молодая мама пользуется молокоотсосом.
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«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

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Фактически Нейраб штурмует турецкая армия при вспомогательной поддержке боевиков-исламистов (последние — в качестве «пушечного мяса»).
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