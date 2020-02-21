Политика
РИА НовостиПутин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
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с чего всё началось
На сайте Кремля опубликовано сообщение по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.РБК21 февраля в 12:59
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Путин выразил Эрдогану обеспокоенность из-за действий экстремистов в Идлибе
Известия21 февраля в 12:37
Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе
Московский Комсомолец21 февраля в 12:34
Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе
ТАСС21 февраля в 12:49
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