Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось
На сайте Кремля опубликовано сообщение
 по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
РБК21 февраля в 12:59

Подробнее о событии

Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе

ТАСС21 февраля в 12:49

Стало известно, о чем беседовали Путин и Эрдоган

Газета.Ru21 февраля в 15:42

Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Эрдоганом

РБК21 февраля в 12:59

Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

РИА Новости21 февраля в 13:58

Кремль рассказал подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

RT на русском21 февраля в 12:41

Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе

Московский Комсомолец21 февраля в 12:34

Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор сегодня вечером

Вести ФМ21 февраля в 08:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество

Премьер Украины назвал торговлю оружием способом выплатить ипотеку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в его стране молодые семьи едва ли смогут взять квартиру в ипотеку из-за высокой ставки.
Газета.Ru 05:04
Общество

Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса

В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 02:58
Происшествия

В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале

Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен.
Lenta.ru 09:36
Происшествия

В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме

Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
РИА Новости 07:16
Происшествия

Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии

В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
Газета.Ru вчера в 14:36
Музыка

Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2020»

Что происходит вчера в 04:16
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Lenta.ru 06:30
Космос

Волонтеры помогут классифицировать галактики по типам

Для начала работы необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и ознакомиться с правилами работы, после чего пройти три тренировки, получить сертификат и доступ к реальным фотографиям галактик.
N+1 03:01
Политика

Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»

Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Lenta.ru 08:40
Общество

Готовим блины на Масленицу: 50 лучших рецептов

С курицей, кориандром, малиной, маком и американские панкейки - собрали полсотни рецептов на любой вкус.
Lisa.ru вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Газета.Ru 06:46
Политика

Социологи зафиксировали падение рейтинга Зеленского почти на треть

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского с сентября 2019 по февраль 2020 года снизился практически на одну треть.
РБК 09:13
Политика

Площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова.
RT на русском 07:33
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II

The GEEK 04:00
Политика

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
РИА Новости 08:35
Происшествия

Петербурженка на Mini Cooper упала в реку Фонтанку

Утром 24 февраля молодая петербурженка за рулем автомобиля Mini Cooper на набережной Фонтанки не справилась с управлением.
iReactor 04:19
Энергетика

Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией

Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:04
Здоровье

Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша

Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
ToDay News Ufa 22 февраля в 03:30
Общество

Китайские ученые назвали промежуточных переносчиков коронавируса

«Животным-хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши, а панголины, возможно, являются одним из промежуточных хозяев», - приводит слова чиновника РИА Новости.
Ридус 08:59
Происшествия

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 22 февраля в 19:24
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Татарстан-24 08:50
Биатлон

Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
РБК 08:09
Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Lenta.ru вчера в 23:20
Политика

В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
РИА Новости 07:40
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека и еще пятеро пострадали.
Российская газета 07:57
Гаджеты

Apple выпустит бюджетную версию беспроводных наушников AirPods Pro

Apple намерена в середине нынешнего года выпустить более бюджетную модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Актуальные Новости вчера в 04:08
Гаджеты

Компания Xiaomi представила «умную» посудомоечную машину

NewInform 04:30
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
РБК 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное