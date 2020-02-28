Политика
РБКТурция сообщила о согласии Путина встретиться с Эрдоганом
В пятницу, 28 февраля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган провели — по инициативе турецкого президента — телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, где ведутся боевые действия между правительственными войсками, которых поддерживают самолеты ВКС России, и боевиками оппозиции, которых поддерживают турецкие войска.
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Эрдоган и Путин договорились в ближайшее время провести личную двухстороннюю встречу
Московский Комсомолец Турция06:58
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:56, Ашберн
Политика
Граждан Украины с 1 марта перестанут выпускать в Россию без загранпаспорта
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До конца 2020 года в Московском государственном университете (МГУ) будет создан Институт искусственного интеллекта.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
Ветеран ФСБ, генерал-майор и председатель Центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов прокомментировал обострение в сирийском Идлибе и опасения, что боевые действия Турции против армии Сирии могут затронуть и Россию.
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Из текста законопроекта: «Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства».
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Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
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Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
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