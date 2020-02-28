с чего всё началось

В пятницу, 28 февраля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган провели — по инициативе турецкого президента — телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, где ведутся боевые действия между правительственными войсками, которых поддерживают самолеты ВКС России, и боевиками оппозиции, которых поддерживают турецкие войска.

Политика Граждан Украины с 1 марта перестанут выпускать в Россию без загранпаспорта Украинские граждане с 1 марта 2020 года не смогут пересечь государственную границу с Российской Федерацией в привычном порядке, имея лишь паспорт или свидетельство о рождении, сообщает 28 февраля украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Происшествия В Свердловской области в ДТП погибли пять человек "В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.

Происшествия Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.

Общество Как с 1 марта изменится жизнь россиян Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.

Происшествия Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП "Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Авто Geely Coolray доступен к предзаказу в России Российские дилеры Geely начали принимать предзаказы на новый кроссовер Geely Coolray, который поступит в продажу в марте 2020 года.

Экономика Экс-глава ФРС: коронавирус может подтолкнуть экономику США к рецессии Бывший председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что в зависимости от того, насколько широко распространится коронавирус, экономические последствия могут оказать значительное влияние на Европу и подтолкнуть США к рецессии.

Наука Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная Как и в случае с «Даймонд Принцесс», австралийский лайнер в течение нескольких дней находился на принудительном карантине — правда в тот раз в открытом море, а не у берега.

Авто Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предзаказы на новый кроссовер Toyota Wildlander, построенный на базе RAV4, сообщает Shraibikus News.

Политика Российским послам могут запретить иностранное гражданство Из текста законопроекта: «Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства».

Общество В России пересмотрят размеры штрафов для водителей Минюст РФ пересмотрит дорожные штрафы в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщил глава ведомства Денис Новак.

Здоровье Продажу снюсов и вейпов детям запретили в Воронежской области В четверг, 27 февраля в рамках заседания Воронежской облдумы депутаты приняли региональный закон о запрете продажи детям бестабачной никотиносодержащей продукции.