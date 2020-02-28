Политика
РИА НовостиПутин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии
Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.
Читать в источнике
Оценить534
Подробнее о событии
Показать все источники
Эрдоган и Путин договорились в ближайшее время провести личную двухстороннюю встречу
Московский Комсомолец Турция06:58
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:56, Ашберн
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Общество
АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019
Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Экономика
Кондратьев предложил оптимизировать строительство соцобъектов
По словам Вениамина Кондратьева, на Кубани созданы благоприятные условия для того, чтобы при софинансировании строить больше социальных объектов и вводить жилье для разных социальных групп: учителей, врачей и сирот.
Происшествия
Вокзал в Лионе эвакуируют из-за пожара
Вокзал во французском Лионе эвакуируют из-за пожара поблизости, сообщила парижская префектура полиции.
Армия и оружие
НАТО решило ввязаться в войну в Сирии против России
Страны НАТО решили ввязаться в военный конфликт на территории Сирии, выступив против России.
Энергетика
Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»
"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Финансы
Силуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Общество
Росгидромет прогнозирует аномально теплый март
Происшествия
В Зеленограде во время уроков умерла школьница
Следователи проводят проверку по факту смерти школьницы во время уроков в Зеленограде.
Политика
Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Политика
Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе
Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес появилась на публике без наращенных волос
Хотя, вполне вероятно, что певица решила дать «отдохнуть» волосам перед каким-то событием.
Общество
Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта
Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.
Здоровье
Свыше 2 тыс. человек заражены коронавирусом в Южной Корее
В Южной Корее зарегистрированы 256 новых случаев заражения новым коронавирусом. Общее число инфицированных достигло уже 2022 человек.
Армия и оружие
Вице-адмирал Украины заявил об отсутствии шансов у РФ «взять» Одессу
Вице-адмирал убежден, что успех Украины в обороне своего побережья возможен при восстановлении системы наблюдения и планомерного наращивания военных сил.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Политика
Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту
С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Как с 1 марта изменится жизнь россиян
Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.