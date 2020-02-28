Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии

Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.
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с чего всё началось
«Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», — говорится в сообщении
 Кремля.
РБК07:06

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Путин и Эрдоган договорились проработать возможность встречи в ближайшее время

Газета.Ru12:33

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии

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Московский Комсомолец Турция06:58

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РБК07:26
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:56, Ашберн
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Армия и оружие

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Названа защита российских самолетов в Сирии

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