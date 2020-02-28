с чего всё началось

Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Экономика Кондратьев предложил оптимизировать строительство соцобъектов По словам Вениамина Кондратьева, на Кубани созданы благоприятные условия для того, чтобы при софинансировании строить больше социальных объектов и вводить жилье для разных социальных групп: учителей, врачей и сирот.

Энергетика Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз» "Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Финансы Силуанов объяснил ослабление рубля Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.

Политика Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.

Общество Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.

Армия и оружие Названа защита российских самолетов в Сирии Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.