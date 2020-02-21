с чего всё началось

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Идлиб. В ходе разговора турецкий лидер назвал условие урегулирования в сирийской провинции и попросил "сдержать режим" президента Башара Асада.

Здоровье Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.

Авто Nissan останавливает все свои заводы В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.

Здоровье Будущее детей оказалось под вопросом Здоровье и будущее каждого ребенка и подростка в мире подвергается непосредственной угрозе от ухудшения экологии, изменения климата, массовых миграций населения, конфликтов, неравенства и корыстного маркетинга, который навязывает детям фастфуд, сладкие напитки, алкоголь и табачные изделия.

Общество В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.

Происшествия В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.

Здоровье В Совете Федерации обсудили развитие цифровой медицины в России Какой будет цифровая медицина в ближайшем будущем, как цифровые технологии изменят подход к развитию здравоохранения — эти и многие другие вопросы обсуждались на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Самаре.

Политика Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Происшествия На КАД фура протаранила ряд автомобилей на встречке Вечером 21 февраля на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге грузовой автомобиль выехал на встречную полосу движения и протаранил несколько автомобилей, сообщает «Мегаполис».

Технологии Google неожиданно выпустила новую версию Android 11 В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.