Политика
РИА НовостиЭрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе
Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Идлиб. В ходе разговора турецкий лидер назвал условие урегулирования в сирийской провинции и попросил "сдержать режим" президента Башара Асада.
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Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе
Московский Комсомолец12:34
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Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
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