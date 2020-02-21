Политика
Газета.RuПутин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Читать в источнике
Оценить725
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе
Московский Комсомолец12:34
Эрдоган заявил о намерениях провести переговоры с Путиным 21 февраля
Московский Комсомолец Турция07:31
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Происшествия
Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.
Футбол
Полиция искала в доме Платини подарок от Путина
В интервью The Times Платини подтвердил, что у него дома была французская полиция.
Наука
Алмазная микролинза сфокусировала сильное рентгеновское излучение
Российские физики сделали алмазную микролинзу для фокусировки сильного рентгеновского излучения: для ее фабрикации ученые впервые использовали ионно-лучевую литографию.
Армия и оружие
В Сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Происшествия
Люди пострадали при пожаре в доме в Красноярске
Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Красноярске, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
Здоровье
В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары
Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Шоу-бизнес
Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети
Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
Компания Toyota рассказала об уникальной противоугонной системе T-Mark, которую получат автомобили японской марки, а также машины бренда Lexus.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза
NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
Общество
РЭО: риск срыва вывоза мусора есть в половине регионов Сибири
Риски прекращения оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за неправильных нормативов и плохой собираемости платы с населения существует в шести из десяти регионах Сибири, сообщил в пятницу замгендиректора "Российского экологического оператора" Сергей Королев.
Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
Спорт
Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Общество
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Политика
Суд вынес приговор бывшему соратнику Трампа Стоуну
Суд приговорил Роджера Стоуна, знакомого и бывшего соратника президента США Дональда Трампа, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям, передает корреспондент РИА Новости.
Хоккей
ЦСКА забросил 8 шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ
Космос
Мощный радиоисточник в удалённой галактике излучает в сторону Земли регулярные сигналы с периодом 16 дней
В крупной галактике, находящейся на расстоянии 500 миллионов световых лет, обнаружен ещё один источник мощных радиосигналов специфического типа, или «быстрых радиовсплесков» (FRB), более десяти лет привлекающих внимание астрофизиков.
Футбол
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке
Травму ноги на тренировке получил полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, 21 февраля сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Единоборства
Вахаев досрочно победил Гончарова и стал новым чемпионом АСА
Главным событием вечера стал титульный бой в тяжелом весе, в котором сошлись Евгений Гончаров и Мухамат Вахаев.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Футбол
«Барселона» объявила о переходе Брайтвайта из «Леганеса»
Футбол
Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»
На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
Здоровье
В Челябинске раскрыли сговор между 23 стоматологиями
Челябинское УФАС установило, что стоматологические поликлиники в столице Южного Урала заключили соглашение о разделе рынка – препарат «лидокаин» они ставили бесплатно, а «артикаин», «артикаин+эпинефрин» и «мепивакаин» на платной основе по полису ОМС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».