с чего всё началось

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

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