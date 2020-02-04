Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПутин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре

Отмечается, что президенты подробно обсудили ситуацию на Ближнем востоке, а также условились принять меры для повышения эффективности координации действий по Сирии на уровне оборонных ведомств. Также Путин и Эрдоган затронули тему обстрела турецких солдат в Сирии.
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