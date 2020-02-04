Армия и оружие
Газета.RuПутин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре
Отмечается, что президенты подробно обсудили ситуацию на Ближнем востоке, а также условились принять меры для повышения эффективности координации действий по Сирии на уровне оборонных ведомств. Также Путин и Эрдоган затронули тему обстрела турецких солдат в Сирии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Авто
Обновленный Kia Sorento раскрыли до премьеры
Армия и оружие
Турция обстреляла российских военных в Сирии
Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Авто
Suzuki продемонстрировала рестайлинговую модель Ignis
В Японии новый Ignis обзавёлся радиаторной решёткой с большими прорезями – в духе рестайлингового внедорожника Jimny.
Религия
«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»
Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
Армия и оружие
Лавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Баскетбол
ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес»
ЦСКА потерпел поражение от «Анадолу Эфес» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
Интернет
Google по ошибке отправлял личные видео пользователей другим людям
Количество пострадавших составило менее 0,01% пользователей Google Фото, использовавших сервис для экспорта данных.
Общество
Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию
Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
Футбол
Исполком РФС рассмотрит вопрос о расширении РПЛ 11 февраля
Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев подтвердил, что очередное заседание исполкома РФС состоится 11 февраля в 11 часов утра по московскому времени в «Доме футбола».
Здоровье
В Воронеже родился выношенный вне матки ребёнок
17 января врачи воронежского перинатального центра приняли уникальные роды у женщины, выносившей ребёнка вне матки, сообщила пресс-служба Облздрава.
Здоровье
Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Происшествия
Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе
Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
Кино
Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом
Комедийный фильм «Холоп» российского режиссера Клима Шипенко был признан самым кассовым отечественным фильмом.
Футбол
«Ливерпуль» сыграет с «Шрусбери» самым молодым составом в истории
Состав стал самым молодым в истории клуба, а полузащитник Кертис Джонс станет самым молодым капитаном в истории клуба, пять дней назад ему исполнилось 19 лет.
Технологии
Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»
Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Наука
Чувство свинга осталось даже в джазе с идеальным попаданием в ритм
Немецкие ученые проанализировали влияние миллисекундных отклонений от ритма на чувство свинга в джазовой музыке.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Происшествия
Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии
Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Футбол
Кадар может уехать из киевского «Динамо» в Россию
Якобы защитником интересуется московское «Динамо». Кадар выступает за киевский клуб с февраля 2017 года, проведя за него более 60 матчей.
Экономика
Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
Здоровье
Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства
Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.