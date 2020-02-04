Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии, нападения которых привели к множеству жертв среди мирного населения.

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

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