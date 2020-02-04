Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПутин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии, нападения которых привели к множеству жертв среди мирного населения.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Путин и Эрдоган договорились об улучшении координации действий в Сирии

Известия15:29

Путин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре

Газета.Ru15:10

Эрдоган поговорил с Путиным по телефону

РИА Новости14:41

Путин обсудил с Эрдоганом нападение на турецких военных в Сирии

Коммерсантъ15:14

Путин и Эрдоган в телефонном разговоре подробно обсудили ситуацию в Сирии

ТАСС15:25

В Кремле назвали темы телефонных переговоров Путина и Эрдогана

RT на русском15:14

Путин и Эрдоган обсудили координацию действий в Сирии

РБК15:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
Религия

«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
РИА Новости 14:49
Экономика

Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году

В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
REGNUM 02:24
Футбол

«Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии

Дортмундская "Боруссия" проиграла "Вердеру" в матче 1/8 финала Кубка Германии (2:3).
Спорт-Экспресс 16:45
Экономика

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
РБК 14:30
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru 11:50
Кино

Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда

Испанский режиссёр, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.
News.ru 11:22
Происшествия

В Петербурге нашли искусанные тела четырех человек

НТВ 11:32
Армия и оружие

Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе

Российская газета 16:43
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском 15:03
Происшествия

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 15:34
Технологии

Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»

Пользователи операционной системы Windows 10 испытывают проблемы после установки обновления KB4532695.
News.ru 12:34
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала идеальную фигуру в черном купальнике

Актриса показала подписчикам идеальную фигуру в черном купальнике. Кристина Асмус сейчас отдыхает на Мальдивах.
Территория новостей 13:15
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
РИА Новости 11:18
Киберспорт

Bethesda назвала дату выхода дополнения Wastelanders для Fallout 76

Ранее Bethesda рассказала о планах по развитию Fallout 76 в 2020 году, прочитать об этом можно по ссылке.
CyberSport.ru 16:15
Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия 08:26
Политика

В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России

Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
Lenta.ru 12:16
Наука

Канадские учёные изобрели 3D-принтер кожи для лечения ожогов

Группа исследователей из Торонто успешно испытала на свиньях портативный 3D-принтер, который может стать незаменимым устройством при лечении ожоговых повреждений кожи, особенно глубоких.
Профиль 16:03
Происшествия

Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе

Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
РИА Новости 12:23
Политика

Второй военный самолет с 64 людьми на борту вылетел из Уханя в Россию

Самолет ВКС РФ вылетел из китайского Уханя в Россию, на его борту 64 человека, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 16:02
Общество

Суд арестовал владельца крымского зоопарка «Тайган» Олега Зубкова

Российская газета вчера в 11:45
Политика

Путин рассмешил участников встречи в Череповце

ТВ Центр 08:11
Армия и оружие

США обвинили Россию в обострении ситуации в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и сирийские власти в обострении ситуации в Идлибе, а также поддержал «право Турции на самооборону».
Известия 16:01
Футбол

Месси раскритиковал Абидаля за слова об игроках «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал экс-защитника команды Эрика Абидаля, работающего в структуре клуба на руководящей должности.
Нева Спорт 15:35
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС вчера в 09:55
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом

Взгляд.ру вчера в 15:38
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM 10:01
Общество

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

Ведомости 09:54
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы

Менеджер популярной 36-летней певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова в интервью телеканалу «360» рассказала о самочувствии исполнительницы.
REGNUM 06:32
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери

Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Что происходит 07:21
Гаджеты

Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке

Господин Вейбинг не стал называть сроки практического внедрения 100-ваттной суперзарядки.
3DNews 09:05
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное