Армия и оружие
Вести.RuПутин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии, нападения которых привели к множеству жертв среди мирного населения.
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Религия
«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»
Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
Экономика
Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году
В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
Футбол
«Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Вердеру" в матче 1/8 финала Кубка Германии (2:3).
Экономика
Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса
Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
Кино
Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда
Испанский режиссёр, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.
Армия и оружие
Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Технологии
Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»
Пользователи операционной системы Windows 10 испытывают проблемы после установки обновления KB4532695.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала идеальную фигуру в черном купальнике
Актриса показала подписчикам идеальную фигуру в черном купальнике. Кристина Асмус сейчас отдыхает на Мальдивах.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Киберспорт
Bethesda назвала дату выхода дополнения Wastelanders для Fallout 76
Ранее Bethesda рассказала о планах по развитию Fallout 76 в 2020 году, прочитать об этом можно по ссылке.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Политика
В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России
Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
Наука
Канадские учёные изобрели 3D-принтер кожи для лечения ожогов
Группа исследователей из Торонто успешно испытала на свиньях портативный 3D-принтер, который может стать незаменимым устройством при лечении ожоговых повреждений кожи, особенно глубоких.
Происшествия
Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе
Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
Политика
Второй военный самолет с 64 людьми на борту вылетел из Уханя в Россию
Самолет ВКС РФ вылетел из китайского Уханя в Россию, на его борту 64 человека, сообщает Минобороны России.
Общество
Суд арестовал владельца крымского зоопарка «Тайган» Олега Зубкова
Политика
Путин рассмешил участников встречи в Череповце
Армия и оружие
США обвинили Россию в обострении ситуации в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и сирийские власти в обострении ситуации в Идлибе, а также поддержал «право Турции на самооборону».
Футбол
Месси раскритиковал Абидаля за слова об игроках «Барселоны»
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал экс-защитника команды Эрика Абидаля, работающего в структуре клуба на руководящей должности.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
Менеджер популярной 36-летней певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова в интервью телеканалу «360» рассказала о самочувствии исполнительницы.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Гаджеты
Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке
Господин Вейбинг не стал называть сроки практического внедрения 100-ваттной суперзарядки.