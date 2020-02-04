Армия и оружие
Вести.RuПутин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии, нападения которых привели к множеству жертв среди мирного населения.
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Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек
Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии
Как сообщают источники «avia.pro», американские военнослужащие в очередной раз попытались встать на пути российского военного патруля в северной части Сирийской Арабской Республики.
Общество
Инфекционист рассказал о заражении коронавирусом
«В среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней», — заявил Цзян Жунмэн.
Здоровье
Врачи назвали причины роста заболеваемости раком
Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Футбол
Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС
Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
Политика
NI назвал советские танки КВ «катастрофой»
Тяжелый танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и, в отличие от КВ-1, был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Религия
«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»
Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Энергетика
В Ливии посчитали потери от закрытия нефтяных объектов
Нефтяная отрасль Ливии понесла $931 млн убытков из-за блокирования морских нефтяных терминалов и месторождений страны, сообщили 4 февраля в пресс-службе Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии.
Экономика
Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
Политика
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя
Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Политика
РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы
112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.
Космос
Учёные NASA обнаружили разрушение ледяного покрова на Марсе
Разрушение ледников на полюсах происходит не только на Земле, но и на Марсе, выяснили учёные из Университета Аризоны (США).
Политика
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию страны – опрос
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.
Армия и оружие
Израиль сообщил о запуске трех снарядов из сектора Газа
После срабатывания сигналов тревоги были засечены три запуска ракет с территории анклава, передает ТАСС.
Политика
Подвели итоги кокусов: демократы провалили подсчет голосов в Айове
Кокусы Демократической партии в Айове — первом штате на пути долгого отбора кандидатов в президенты — сразу же начались со скандала.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Общество
РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Руководящий состав ВМФ вспомнил роль адмирала Горшкова в развитии флота
Оперативный сбор начался с конференции, посвящённой роли адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии военно-морского флота.
Футбол
Головин помог Монако обыграть Анже
Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Армия и оружие