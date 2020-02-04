Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПутин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии, нападения которых привели к множеству жертв среди мирного населения.
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Путин и Эрдоган договорились об улучшении координации действий в Сирии

Известия15:29

Путин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре

Газета.Ru15:10

Эрдоган поговорил с Путиным по телефону

РИА Новости14:41

Путин обсудил с Эрдоганом нападение на турецких военных в Сирии

Коммерсантъ15:14

Путин и Эрдоган в телефонном разговоре подробно обсудили ситуацию в Сирии

ТАСС15:25

В Кремле назвали темы телефонных переговоров Путина и Эрдогана

RT на русском15:14

Путин и Эрдоган обсудили координацию действий в Сирии

РБК15:04
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Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек

Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.
ФАН 18:07
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии

Как сообщают источники «avia.pro», американские военнослужащие в очередной раз попытались встать на пути российского военного патруля в северной части Сирийской Арабской Республики.
ГЛАС.RU 12:36
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

РИА Новости 16:57
Общество

Инфекционист рассказал о заражении коронавирусом

«В среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней», — заявил Цзян Жунмэн.
Gazeta.SPb вчера в 14:54
Здоровье

Врачи назвали причины роста заболеваемости раком

Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.
РБК 04:48
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Lenta.ru 03:11
Хоккей

Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина

Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Газета.Ru 12:27
Футбол

Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС

Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
RT на русском вчера в 08:57
Политика

NI назвал советские танки КВ «катастрофой»

Тяжелый танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и, в отличие от КВ-1, был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.
РИА Новости 18:32
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Религия

«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
РИА Новости 14:49
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:24
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru 11:50
Энергетика

В Ливии посчитали потери от закрытия нефтяных объектов

Нефтяная отрасль Ливии понесла $931 млн убытков из-за блокирования морских нефтяных терминалов и месторождений страны, сообщили 4 февраля в пресс-службе Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии.
REGNUM 16:45
Экономика

Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
РБК 18:07
Политика

Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя

Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
РБК 16:06
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Пятый канал 14:02
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
РИА Новости 10:41
Политика

РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы

112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.
РЕН ТВ 04:08
Космос

Учёные NASA обнаружили разрушение ледяного покрова на Марсе

Разрушение ледников на полюсах происходит не только на Земле, но и на Марсе, выяснили учёные из Университета Аризоны (США).
Парламентская газета вчера в 06:33
Политика

Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию страны – опрос

Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.
Аргументы и Факты вчера в 00:50
Армия и оружие

Израиль сообщил о запуске трех снарядов из сектора Газа

После срабатывания сигналов тревоги были засечены три запуска ракет с территории анклава, передает ТАСС.
Российская газета 18:26
Политика

Подвели итоги кокусов: демократы провалили подсчет голосов в Айове

Кокусы Демократической партии в Айове — первом штате на пути долгого отбора кандидатов в президенты — сразу же начались со скандала.
Известия 16:01
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
Общество

РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 14:13
Армия и оружие

Руководящий состав ВМФ вспомнил роль адмирала Горшкова в развитии флота

Оперативный сбор начался с конференции, посвящённой роли адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии военно-морского флота.
Sudostroenie.info 10:17
Футбол

Головин помог Монако обыграть Анже

Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Bethub.org 16:15
Армия и оружие

Пентагон разместил новые ядерные боеголовки на подводных лодках

Российская газета 15:36
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