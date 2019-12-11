Политика
КоммерсантъПутин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, а также двусторонние отношения.
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Кино
Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Происшествия
В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28
Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
Культура
«Т-34» стал фильмом года по версии пользователей «Одноклассников»
Победителем в номинации "Фильм года" стала картина "Т-34", она набрала 59% голосов.
Кино
Названы актеры нового фильма «Один дома»
Единоборства
Тактаров поведал об условиях боя против Александра Емельяненко
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал, на каких условиях бы он мог принять бой против Александра Емельяненко.
Экономика
Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме
В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Экономика
«Тинькофф» возьмет 10% дохода пайщиков своих биржевых фондов
«Тинькофф», похоже, придумал, как лучше монетизировать приложение «Тинькофф инвестиции»: заставить клиентов делиться доходами, полученными с его помощью.
Футбол
«Порту» — «Фейеноорд», 12 декабря, прогноз на матч Лиги чемпионов
Анализ матча «Порту» — «Фейеноорд» (12.12.2019) Группа G оказалась самой ровной и интригующей в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
Технологии
«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play
Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Космос
РКС продемонстрирует новейшие разработки на ВУЗПРОМЭКСПО-2019
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представил сервисы на основе применения данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ) и наиболее перспективные разработки в области микроэлектроники космического назначения на ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», которая проходит с 11 по 12 декабря в Москве, сообщила пресс-служба РКС.
Политика
Путин объяснил жестокость наказания для участников протестных акций
Ранее Путин заявлял, что люди имеют право на протест.
Политика
Комитет сената США выступил за признание России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил в среду законопроект, который обязывает главу Госдепартамента Майка Помпео рассмотреть возможность признания России страной — спонсором терроризма.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Космос
Ученые официально зафиксировали снижение активности Солнца
Ученые NASA официально зафиксировали снижение активности Солнца, заявив, что наше светило засыпает.
Здоровье
Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка
Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
Политика
Зеленский призвал ЕС продлить санкции против России
Напомним, лидеры стран и правительств ЕС примут решение о продлении санкций против России (из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины) на саммите, который будет проходить 12–13 декабря в Брюсселе.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил возможности «газовой войны»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в фейсбуке сообщил, Киев продолжит договариваться с Москвой о газе дальше.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Автоспорт
В сети появились первые кадры с заездов Хэмилтона и Росси
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Политика
Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом
Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом, говорится в сообщении Белого дома.
Политика
Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан
Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян.