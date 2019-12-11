Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, а также двусторонние отношения.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Эрдоганом

RT на русском14:27

В Кремле назвали темы телефонных переговоров Путина и Эрдогана

Известия14:52

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

РБК13:41

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

Коммерсантъ13:57

Путин и Эрдоган обсудили борьбу с террором в Сирии, ситуацию в Ливии, сотрудничество стран

ТАСС14:27

Путин поговорил с Эрдоганом по телефону

Lenta.ru13:09

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

РИА Новости13:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Кино

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru 18:32
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Общество

Прощание с Юрием Лужковым пройдет в храме Христа Спасителя

ТАСС 17:08
Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
РИА Новости 06:22
Происшествия

В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28

Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
REGNUM 15:59
Культура

«Т-34» стал фильмом года по версии пользователей «Одноклассников»

Победителем в номинации "Фильм года" стала картина "Т-34", она набрала 59% голосов.
ТАСС вчера в 04:28
Кино

Названы актеры нового фильма «Один дома»

РЕН ТВ 13:33
Единоборства

Тактаров поведал об условиях боя против Александра Емельяненко

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал, на каких условиях бы он мог принять бой против Александра Емельяненко.
Газета.Ru 06:25
Экономика

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Deita.ru 03:45
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета 08:09
Экономика

«Тинькофф» возьмет 10% дохода пайщиков своих биржевых фондов

«Тинькофф», похоже, придумал, как лучше монетизировать приложение «Тинькофф инвестиции»: заставить клиентов делиться доходами, полученными с его помощью.
Ведомости вчера в 02:01
Футбол

«Порту» — «Фейеноорд», 12 декабря, прогноз на матч Лиги чемпионов

Анализ матча «Порту» — «Фейеноорд» (12.12.2019) Группа G оказалась самой ровной и интригующей в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
Чемпионат 04:30
Технологии

«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play

Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
РБК 09:05
Музыка

Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

Известия 07:25
Экономика

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
РИА Новости 14:24
Космос

РКС продемонстрирует новейшие разработки на ВУЗПРОМЭКСПО-2019

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представил сервисы на основе применения данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ) и наиболее перспективные разработки в области микроэлектроники космического назначения на ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», которая проходит с 11 по 12 декабря в Москве, сообщила пресс-служба РКС.
Росинформбюро 06:38
Политика

Путин объяснил жестокость наказания для участников протестных акций

Ранее Путин заявлял, что люди имеют право на протест.
Росбалт вчера в 11:21
Политика

Комитет сената США выступил за признание России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил в среду законопроект, который обязывает главу Госдепартамента Майка Помпео рассмотреть возможность признания России страной — спонсором терроризма.
Известия 15:50
Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Телепрограмма вчера в 07:08
Космос

Ученые официально зафиксировали снижение активности Солнца

Ученые NASA официально зафиксировали снижение активности Солнца, заявив, что наше светило засыпает.
Ugpressa.ru 15:14
Здоровье

Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка

Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
Москва 24 08:00
Политика

Зеленский призвал ЕС продлить санкции против России

Напомним, лидеры стран и правительств ЕС примут решение о продлении санкций против России (из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины) на саммите, который будет проходить 12–13 декабря в Брюсселе.
Коммерсантъ 12:36
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Lenta.ru 10:17
Политика

Премьер-министр Украины не исключил возможности «газовой войны»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в фейсбуке сообщил, Киев продолжит договариваться с Москвой о газе дальше.
Дождь вчера в 07:52
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 17:00
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Автоспорт

В сети появились первые кадры с заездов Хэмилтона и Росси

Autosport.com.ru 12:12
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском вчера в 05:50
Политика

Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом

Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом, говорится в сообщении Белого дома.
РИА Новости 18:41
Политика

Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян.
Известия 17:43
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное