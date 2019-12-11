Эрдоган заявлял, что намерен обсудить в ходе телефонных переговоров с российским коллегой ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара. Президент Турции также выражал неудовлетворение совместной деятельностью с РФ и США по Сирии.

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

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