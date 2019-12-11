Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Эрдоган заявлял, что намерен обсудить в ходе телефонных переговоров с российским коллегой ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара. Президент Турции также выражал неудовлетворение совместной деятельностью с РФ и США по Сирии.
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В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Эрдоганом

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Lenta.ruвчера в 13:09

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

РИА Новостивчера в 13:53
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

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Политика

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Газета.Ru вчера в 19:45
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Поклонники перепутали помолодевшую певицу с Аллой Пугачевой и Ани Лорак.
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В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки тел

В зоне поиска чилийских ВВС Hercules C-130, летевшего в Антарктиду, обнаружили останки тел.
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