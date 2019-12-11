Политика
РИА НовостиПутин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Эрдоган заявлял, что намерен обсудить в ходе телефонных переговоров с российским коллегой ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара. Президент Турции также выражал неудовлетворение совместной деятельностью с РФ и США по Сирии.
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Происшествия
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Общество
В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым
В Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. Церемония началась в храме Христа Спасителя.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Интернет
В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi
При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Политика
МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов
Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
Армия и оружие
Сильное звено: новейшие вертолеты закрыли Черное море от кораблей НАТО
Ка-31Р особенно важен для ВМФ России в связи с возможной передачей Украине в следующем году американских противокорабельных ракет Harpoon и активизацией в регионе кораблей Северо-Атлантического альянса.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Общество
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Совфед одобрил закон о наказании чиновников за оскорбления россиян
В Совете Федерации поддержали проект закона, который начнет наказывать чиновников за то, что они оскорбляют россиян.
Футбол
Моуринью: «Матч с „Баварией“ был важным для меня»
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвёл итоги матча с мюнхенской «Баварией».
Происшествия
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Гаджеты
Акция: смартфон Oukitel K13 Pro с батареей на 11 000 мА·ч предлагается по цене $169
Компания Oukitel совместно с интернет-магазином Banggood запустила акцию, в рамках которой с 11 по 18 декабря смартфон Oukitel K13 Pro можно приобрести со значительной скидкой — по цене $169.
Политика
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Происшествия
Суд в Кемерове взыскал с собственников «Зимней вишни» 118 млн рублей
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Лаврова обвинили в искажении фактов
В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.
Общество
Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»
В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
Армия и оружие
Россия вошла в список стран с самым сильным флотом
Американское издание The National Interest включила Россию в список стран с самым сильным военно-морским флотом.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Надежду Бабкину поклонники перепутали с Пугачевой и Лорак
Поклонники перепутали помолодевшую певицу с Аллой Пугачевой и Ани Лорак.
Авто
Как делают мотоциклы «Урал» сегодня
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Общество
Ученые выявили смертельную опасность дневного сна
Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки тел
В зоне поиска чилийских ВВС Hercules C-130, летевшего в Антарктиду, обнаружили останки тел.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Происшествия
Умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
На 30-м году жизни умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай. Об этом сообщается на странице издания в фейсбуке.
Хоккей
«Сан-Хосе» уволил Дебура с поста тренера, Набоков вошел в новый штаб
Клуб НХЛ "Сан-Хосе" уволил Питера Дебура с поста главного тренера команды, в новый тренерский штаб вошел бывший вратарь сборной России Евгений Набоков, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре
Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.