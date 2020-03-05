Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом проблему урегулирования вооруженного конфликта на территории Сирии, а также обострение ситуации в провинции Идлиб. Встреча пройдет 5 марта в Москве.
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