Президент РФ Владимир Путин обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом проблему урегулирования вооруженного конфликта на территории Сирии, а также обострение ситуации в провинции Идлиб. Встреча пройдет 5 марта в Москве.

Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

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