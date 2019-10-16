Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Эрдоган обсудят сирийское урегулирование в Сочи 22 октября

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 22 октября намерены обсудить сирийское урегулирование.
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Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 22 октября

Росбалт17:20

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября

ТАСС15:59

Эрдоган планирует посетить Сочи 22 октября

РИА Новости15:22

Кремль сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана в Сочи

Взгляд.ру16:12

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Известия16:42

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Российская газета16:49

Эрдоган прилетит в Сочи 22 октября

REGNUM16:58
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
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Волгоградская правда 13 октября в 23:48
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Rusargument 04:08
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После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
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В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.
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Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря

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NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции

На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
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Космос

Миссия NASA нашла жизнь на Марсе 40 лет назад

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Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
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Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
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Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

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Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков

Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
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Политика

В ООН потребовали от Украины закрыть сайт «Миротворец»

Депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро.
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Более 35 паломников погибли в крупном ДТП в Саудовской Аравии

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Кино

Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»

Звезда телесериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц получила роль Селины Кайл в новом «Бэмене» режиссера Мэтта Ривза и сыграет вместе с Робертом Паттинсоном.
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Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Ансальди показал видео, где он победил в армрестлинге Дзюбу и Халка

Аргентинец на своей странице в Instagram выложил видео, где он побеждает в армрестлинге Халка и Артема Дзюбу.
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Зрители раскритиковали новый фильм «Малефисента»

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Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

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В Красноярске открылся первый фестиваль Дмитрия Хворостовского

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Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
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Зеленский озвучил условие отвода сил в Донбассе

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Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы

Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
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Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин.
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