Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 22 октября намерены обсудить сирийское урегулирование.

Путин и Эрдоган обсудят сирийское урегулирование в Сочи 22 октября

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