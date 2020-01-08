Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани

"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
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Разговор на фоне огня

Коммерсантъ02:35

Послезавтра Эрдоган с Путиным обсудят конфликты на Ближнем Востоке — СМИ

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Песков: Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

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Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани

Российская газетавчера в 17:10

Путин и Эрдоган обсудят последствия гибели Сулеймани

Известиявчера в 17:00

Путин обсудит с Эрдоганом последствия убийства Сулеймани

REGNUMвчера в 17:52
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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