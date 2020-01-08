Политика
Российская газетаПутин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани
"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
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Послезавтра Эрдоган с Путиным обсудят конфликты на Ближнем Востоке — СМИ
Sputnik Кыргызстан06 января в 01:34
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