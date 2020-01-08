МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Москва открыта для диалога по ливийскому вопросу, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Дональд Трамп сказал, что обсуждает ситуацию в этой стране с Германией и Турцией и готов говорить с Россией.

с чего всё началось

"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани

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