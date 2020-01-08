Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани

"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
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с чего всё началось

Москва готова обсуждать с Вашингтоном ситуацию в Ливии, сообщил Песков

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Москва открыта для диалога по ливийскому вопросу, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Дональд Трамп сказал, что обсуждает ситуацию в этой стране с Германией и Турцией и готов говорить с Россией.
РИА Новости04:58

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Разговор на фоне огня

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Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани

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Путин обсудит с Эрдоганом последствия убийства Сулеймани

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Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани

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Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани – Песков

Москва 24вчера в 17:56

Путин и Эрдоган обсудят последствия гибели Сулеймани

Известиявчера в 17:00
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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