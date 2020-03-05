На ситуацию пытается повлиять и ЕС, где из-за событий в Идлибе разгорелся новый миграционный кризис. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 5 марта в Москве.

В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

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