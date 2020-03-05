Политика

Газета.RuГазета.RuВ Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

На ситуацию пытается повлиять и ЕС, где из-за событий в Идлибе разгорелся новый миграционный кризис. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 5 марта в Москве.
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Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе

Аргументы и Факты03:09

В Турции заявили, что Путин и Эрдоган обсудят шаги по урегулированию ситуации в Идлибе

ТАССвчера в 13:36

В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по Идлибу

РИА Новости01:52

В Анкаре пояснили, что ожидают от встречи Путина и Эрдогана

Московский Комсомолецвчера в 18:22

В Турции сообщили об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана

РБКвчера в 16:53

Калашников объяснил подоплеку переговоров по Идлибу в Москве

REGNUMвчера в 15:33

Президент России Владимир Путин сегодня встретится в Москве с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом

Эхо Москвы00:03
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Футбол

Тедеско прокомментировал инцидент с Ганчаренко после матча с ЦСКА

РИА Новости 02:02
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Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России

Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
RT на русском 03:21
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
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Кэти Перри, американская популярная певица, ждет первенца от Орландо Блума.
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Происшествия

В Ростове-на-Дону готовят экстренную посадку самолёта из Петербурга

В международном аэропорту Ростова-на-Дону готовятся принять рейс из Санкт-Петербург, следовавший в Симферополь.
REGNUM 03:06
Происшествия

Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Коммерсантъ вчера в 14:22
Общество

В Москве кремировали мужа блогера Диденко

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Известия 04:28
Авто

Автомобили в России смогут оповещать водителя о нарушении ПДД

Слово и Дело 03 марта в 19:03
Общество

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Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
РИА Новости 02:51
Общество

Мишустин утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ввоза и выдачи препаратов, не зарегистрированных в России.
РИА Новости 03:43
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

РИА Новости вчера в 21:22
Общество

Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
РИА Новости 01:50
Кино

Режиссер «Бэтмена» опубликовал фото нового «бэтмобиля»

Как сообщает ToDay News Ufa, режиссёр фильм Мэтт Ривз обнародовал фотографии нового транспортного средства супергероя.
ToDay News Ufa вчера в 16:45
Биатлон

Бьорндален рассказал о прослушке своего телефона в Норвегии

По словам восьмикратного олимпийского чемпиона, прослушивали его телефон.
Pravda.Ru 02:22
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan 03 марта в 09:03
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Общество

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Ведомости 02:57
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Происшествия

На смотрящего за Бурятией вора в законе Квежовича завели уголовное дело

Управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело против смотрящего за регионом 35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах как Квежович.
Lenta.ru 03:34
Общество

Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда

Количество преступлений, дела о которых были переданы в суд, составляет чуть больше половины от числа возбужденных уголовных дел, и эта доля год от года уменьшается: если в 2016 году полиции удалось довести до суда около 118 тыс. дел (почти 60%), то в 2019 году до суда дошло чуть больше 99 тыс. дел, или около половины от числа зарегистрированных преступлений.
РБК 00:00
Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:41
Гаджеты

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Компания «МегаФон» запустила программу трейд-ин для «умных» часов в своей розничной сети: теперь покупатели смогут сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.
TelecomDaily 02:18
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:54
Политика

Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.
Коммерсантъ 02:23
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Фея в новой экранизации «Золушки» предстанет бесполым существом

Как считает автор статьи, Портер должен вдохнуть новую жизнь в старую фею-крестную.
REGNUM 02:04
Общество

Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Коммерсантъ вчера в 17:20
Армия и оружие

Россия усилила военное присутствие в Сирии

Россия усилила военное присутствие в Сирии, передает Reuters со ссылкой на результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор.
Lenta.ru вчера в 16:49
Футбол

«Урал» взял в Сочи болельщиков, которые совершили выезд в Ярославль

В качестве компенсации екатеринбургский клуб взял в самолёт до Сочи нескольких болельщиков, которые приехали в Ярославль на футбол.
Metaratings 04:17
Кино

В Сеть попали фотографии со съёмок сериала «Локи»

Фанаты смогли оценить обновлённый имидж его главного героя в исполнении Тома Хиддлстона Поклонники голливудской франшизы "Мстители" получили первое представление о возвращении Тома Хиддлстона в марвеловскую вселенную, посмотрев его фотографии со съёмочной площадки в образе Локи.
Inc-news.ru вчера в 16:09
Общество

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Швейцарии

Первый случай смерти от коронавирса зарегистрирован в Швейцарии.
ТАСС 04:19
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