Политика
Газета.RuВ Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
На ситуацию пытается повлиять и ЕС, где из-за событий в Идлибе разгорелся новый миграционный кризис. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 5 марта в Москве.
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Общество
Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России
Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Кэти Перри, американская популярная певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Происшествия
В Ростове-на-Дону готовят экстренную посадку самолёта из Петербурга
В международном аэропорту Ростова-на-Дону готовятся принять рейс из Санкт-Петербург, следовавший в Симферополь.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Авто
Автомобили в России смогут оповещать водителя о нарушении ПДД
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
Общество
Мишустин утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ввоза и выдачи препаратов, не зарегистрированных в России.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Общество
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
Кино
Режиссер «Бэтмена» опубликовал фото нового «бэтмобиля»
Как сообщает ToDay News Ufa, режиссёр фильм Мэтт Ривз обнародовал фотографии нового транспортного средства супергероя.
Биатлон
Бьорндален рассказал о прослушке своего телефона в Норвегии
По словам восьмикратного олимпийского чемпиона, прослушивали его телефон.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Общество
В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных
В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Общество
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Происшествия
На смотрящего за Бурятией вора в законе Квежовича завели уголовное дело
Управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело против смотрящего за регионом 35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах как Квежович.
Общество
Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда
Количество преступлений, дела о которых были переданы в суд, составляет чуть больше половины от числа возбужденных уголовных дел, и эта доля год от года уменьшается: если в 2016 году полиции удалось довести до суда около 118 тыс. дел (почти 60%), то в 2019 году до суда дошло чуть больше 99 тыс. дел, или около половины от числа зарегистрированных преступлений.
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Гаджеты
«МегаФон» продаст смарт-часы по трейд-ин
Компания «МегаФон» запустила программу трейд-ин для «умных» часов в своей розничной сети: теперь покупатели смогут сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Политика
Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.
Кино
Фея в новой экранизации «Золушки» предстанет бесполым существом
Как считает автор статьи, Портер должен вдохнуть новую жизнь в старую фею-крестную.
Общество
Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Армия и оружие
Россия усилила военное присутствие в Сирии
Россия усилила военное присутствие в Сирии, передает Reuters со ссылкой на результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор.
Футбол
«Урал» взял в Сочи болельщиков, которые совершили выезд в Ярославль
В качестве компенсации екатеринбургский клуб взял в самолёт до Сочи нескольких болельщиков, которые приехали в Ярославль на футбол.
Кино
В Сеть попали фотографии со съёмок сериала «Локи»
Фанаты смогли оценить обновлённый имидж его главного героя в исполнении Тома Хиддлстона Поклонники голливудской франшизы "Мстители" получили первое представление о возвращении Тома Хиддлстона в марвеловскую вселенную, посмотрев его фотографии со съёмочной площадки в образе Локи.
Общество
Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Швейцарии
Первый случай смерти от коронавирса зарегистрирован в Швейцарии.