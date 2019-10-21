Президенты России и Турции обсудят ситуацию в Сирии в контексте военной операции Анкары на севере арабской республики. Разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирован на 22 октября, а сама встреча состоится в Сочи. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи операцию Анкары в Сирии

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