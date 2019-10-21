Политика
ТК ЗвездаПутин и Эрдоган обсудят в Сочи операцию Анкары в Сирии
Президенты России и Турции обсудят ситуацию в Сирии в контексте военной операции Анкары на севере арабской республики. Разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирован на 22 октября, а сама встреча состоится в Сочи. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Эрдоган едет к Путину на исходе перемирия Турции с курдами-террористами в Сирии
iReactorвчера в 21:19
Эрдоган пообещал «предпринять необходимые шаги» после встречи с Путиным по Сирии
Известиявчера в 10:15
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Экономика
Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть
Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК вчера в 19:43
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском вчера в 11:19
Футбол
Футболисты «Крыльев Советов» и «Оренбурга» подрались во время матча
Инфо24 20 октября в 18:39
Армия и оружие
Спецназ США бежал из Сирии, выдавая себя за курдских женщин
Ведь получается, что из Сирии спецназ США бежал, выдавая себя за курдских женщин.
ВладТайм вчера в 03:22
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РБК вчера в 01:25
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM вчера в 06:09
Технологии
Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса
«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Мойка78 вчера в 20:31
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru 20 октября в 13:55
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
ТАСС вчера в 07:50
Происшествия
Во Владивостоке проверят водителя, который не пропустил «скорую»
Байкал24 вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Принц Гарри впервые рассказал о непростых отношениях с братом Уильямом
Герцог Сассекский и наследный британский принц Гарри впервые рассказал о своих непростых отношениях с родным братом, принцем Уильямом.
Дни24 вчера в 12:52
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 20 октября в 09:30
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.
Газета.Ru вчера в 13:24
Космос
На видео попало строительство ещё трёх кораблей Starship Илона Маска
Как ранее писал Лайф, бизнесмен недавно показал первый прототип Starship и опубликовал ролик, снятый изнутри космического корабля.
Life.ru вчера в 16:15
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 08:19
Политика
Горбачев рассказал о победителях холодной войны
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев рассказал об окончании Холодной войны и ее победителях.
Газета.Ru вчера в 23:09
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 14:25
Происшествия
В Чили три человека погибли в результате беспорядков
РИА Новости 20 октября в 05:42
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.
Алтайская правда 20 октября в 23:59
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 20 октября в 09:15
Спорт
Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже
Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Общество
Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году
Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.
Газета.Ru вчера в 10:53
Авто
Альтернативный Toyota Yaris: теперь ещё и бюджетный кроссовер
«Кроссовер» же получил к названию приставку в виде литеры X. Кстати, внешний облик такой «пятидверки» был раскрыт еще в июле, тогда снимки машины появились в базе местного министерства промышленности.Toyota Yaris L X Итак, Yaris L X от прочих модификаций отличается шестиугольной радиаторной решеткой, бамперами и наличием традиционного для кросс-хэтчей пластикового обвеса.
Колёса.ru вчера в 08:08
Общество
В России увеличилось число долларовых миллиардеров
Piter.tv вчера в 18:30
Здоровье
Названы продукты, способные снять воспаление поджелудочной железы
Весьма полезным для поджелудочной железы эксперты называют сок из моркови и свеклы, который желательно употреблять утром.
Дни24 вчера в 06:36
Политика
Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ
Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 14:28