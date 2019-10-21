Политика
ПРАЙМПутин и Эрдоган обсудят в Сочи турецкую военную операцию в Сирии
США и Турция 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов (пять суток) для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пауза истекает вечером во вторник. В понедельник Эрдоган заявил, что Анкара "предпримет шаги" по Сирии после своих переговоров с Путиным.
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Эрдоган едет к Путину на исходе перемирия Турции с курдами-террористами в Сирии
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