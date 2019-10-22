Мы в целом позитивно оцениваем итоги переговоров турецкого руководства с вице-президентом США. Но завтра, как известно, 120 часов или пять суток уже истекают, и посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Это и будут обсуждать наши руководители.

США и Турция 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов (пять суток) для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пауза истекает вечером во вторник. В понедельник Эрдоган заявил, что Анкара "предпримет шаги" по Сирии после своих переговоров с Путиным.

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи турецкую военную операцию в Сирии

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