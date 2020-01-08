Политика
Lenta.ruПутин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
Российский лидер отметил, что впереди у России и Турции еще много новых проектов. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что автором названия газопровода «Турецкий поток» является его друг Путин. Газопровод «Турецкий поток» проложен из России в Турцию по дну Черного моря.
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Президенты России и Турции сегодня дадут старт работе газопровода «Турецкий поток»
Эхо Москвывчера в 23:04
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В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
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Каждого, кто атакует Израиль, ждет сокрушительный удар, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая в среду утром в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
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Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой дубль в ворота «Оттава Сенаторз», позволивший ему выйти на 11-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Ранее бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики к России.
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Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
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Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
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В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана
В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
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Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
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Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира
Сегодня, 7 января Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в ведущих лигах Европы.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем
Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у «России 1» — 11,8%. У ближайшего конкурента, «Первого канала», этот показатель по итогам ушедшего года равен 10,4%, у НТВ — 8,9%.
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США начали вывод войск из Кувейта
Министр обороны Кувейта заявил, что получил письмо от американского руководителя военной базы в Арифджане, в котором говорится о намерении США вывести свои войска из страны в течение трех дней, сообщает агентство KUNA.
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Младшая дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Поклонники в очередной раз отметили шикарную фигуру Климовой и ее моложавую внешность: 41-летняя звезда даже без макияжа даст фору любой молодой девушке.
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Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
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Морской биолог Ванесса Бези (Vanessa Bézy) поделилась удивительным видео, демонстрирующим огромное прибрежное скопление черепах — на территории заповедника Ostional Wildlife Refuge в Коста-Рике; она сделала данную запись с помощью дрона в рамках исследования в 2016 году.
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Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье
По его данным, ДТП произошло на трассе в районе городского округа Луховицы, погибли три человека.
Происшествия
В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
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