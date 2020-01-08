Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Российский лидер отметил, что впереди у России и Турции еще много новых проектов. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что автором названия газопровода «Турецкий поток» является его друг Путин. Газопровод «Турецкий поток» проложен из России в Турцию по дну Черного моря.
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Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Телеканал 360°08:19

Путин и Эрдоган официально запустили работу газопровода «Турецкий поток»

ТАСС08:21

Путин гарантировал безопасность поставок газа по «Турецкому потоку»

Интерфакс08:04

Путин и Эрдоган открыли трубопровод «Турецкий поток»

RT на русском07:22

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

РБК08:17

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

РИА Новости08:20

Президенты России и Турции сегодня дадут старт работе газопровода «Турецкий поток»

Эхо Москвывчера в 23:04
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:25, Ашберн
Происшествия

Поезд Петербург-Архангельск эвакуировали из-за сообщений о бомбе

АиФ Санкт-Петербург 07:38
Происшествия

Посольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране

RT на русском 07:05
Политика

Путин: Взаимодействие РФ и Турции развивается, несмотря на помехи

РЕН ТВ 07:50
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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РИА Новости 06 января в 16:45
Армия и оружие

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

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Армия и оружие

Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 06:56
Армия и оружие

Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль

Каждого, кто атакует Израиль, ждет сокрушительный удар, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая в среду утром в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
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Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

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Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Вести.Ru 06 января в 01:00
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ВВС США вывели на «слоновью прогулку» 52 F-35

Военные эксперты связывают нынешние учения с резким ухудшением американо-иранских отношений и считают «слоновью прогулку» F-35 демонстрацией готовности ВВС США нанести удар по объектам инфраструктуры Ирана.
Популярная механика 05:15
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Овечкин высказался о своём 11-м месте в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой дубль в ворота «Оттава Сенаторз», позволивший ему выйти на 11-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 02:37
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В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Ранее бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики к России.
РИА Новости 05:37
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Настасья Самбурская нелицеприятно отозвалась о российских туристах

Актриса Настасья Самбурская, которая в компании близкой подруги Натальи Рудовой, решила провести новогодние каникулы на Бали, пожаловалась в своем микроблоге на российских туристов.
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Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Вести.Ru 07:24
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
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Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Происшествия

Авиакомпания опубликовала список погибших в авиакатастрофе в Тегеране

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В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
РИА Новости 07:26
Армия и оружие

Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
Lenta.ru вчера в 19:53
Футбол

Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира

Сегодня, 7 января Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в ведущих лигах Европы.
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Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество

«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем

Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у «России 1» — 11,8%. У ближайшего конкурента, «Первого канала», этот показатель по итогам ушедшего года равен 10,4%, у НТВ — 8,9%.
РБК вчера в 08:15
Политика

США начали вывод войск из Кувейта

Министр обороны Кувейта заявил, что получил письмо от американского руководителя военной базы в Арифджане, в котором говорится о намерении США вывести свои войска из страны в течение трех дней, сообщает агентство KUNA.
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Шоу-бизнес

Младшая дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Поклонники в очередной раз отметили шикарную фигуру Климовой и ее моложавую внешность: 41-летняя звезда даже без макияжа даст фору любой молодой девушке.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК 04:32
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Наука

Огромное скопление морских черепах сняли на видео

Морской биолог Ванесса Бези (Vanessa Bézy) поделилась удивительным видео, демонстрирующим огромное прибрежное скопление черепах — на территории заповедника Ostional Wildlife Refuge в Коста-Рике; она сделала данную запись с помощью дрона в рамках исследования в 2016 году.
Популярная механика 04 января в 19:01
Происшествия

Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье

По его данным, ДТП произошло на трассе в районе городского округа Луховицы, погибли три человека.
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Происшествия

В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Коммерсантъ вчера в 05:30
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Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
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