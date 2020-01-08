Политика
РБКПутин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Политика
Названы версии крушения самолета в Иране
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
Политика
Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по ситуации в Иране
Ответный шаг Ирана – бомбардировка американских авиабаз в Ираке – не способствует, по мнению Путина и Эрдогана, поиску решения сложных проблем Ближнего Востока, а ведет к новому витку нестабильности.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом
Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом Актриса раскритиковала соотечественников за слишком громкое поведение на пляже.
Армия и оружие
Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Глава Соединенных Штатов начал свое обращение со слов о том, что Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие до тех пор, пока именно Трамп является президентом США.
Общество
Названы самые качественные российские товары
Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству.
Футбол
ЦСКА может приобрести бразильского форварда «Удинезе»
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили множество своих полномочий ради США
Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от некоторых своих полномочий и стать финансово независимыми от королевской семьи, чтобы жить на две страны.
Гаджеты
Samsung презентовала неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Аппарат с названием Galaxy Xcover Pro выполнен по стандарту MIL-STD-810G и IP68.
Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Армия и оружие
Иран применил для удара по базам США ракеты малой дальности
Иран для нанесения ударов по американским базам применил жидкостные и твердотопливные ракеты, сообщила телекомпания Эн-би-си со ссылкой на американского военного эксперта.
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки подвергшейся ракетному удару базы США
Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, на которых, по предварительным данным, можно увидеть ущерб от иранских ракетных ударов по американской базе в Ираке.
Технологии
Sony показала логотип PlayStation 5
Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Политика
США готовы предложить Украине помощь в связи с крушением самолета в Иране - Помпео
США готовы предложить Украине свою помощь в связи с катастрофой украинского самолета в Иране, говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Биатлон
Миронова откроет спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Российская стреляющая лыжница Светлана Миронова первой уйдет на дистанцию в 7,5 километра в рамках спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Автоспорт
«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
По итогам третьего этапа, в классе грузовиков лидирует экипаж «Камаз-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Футбол
Фернандо не вернется в «Спартак»
Политика
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Общество
Число погибших во время давки на похоронах Сулеймани превысило 50
В результате давки, которая произошла на похоронах генерала Касема Сулеймани в Иране, погибли 50 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой на медиков.
Шоу-бизнес
Жена Стаса Костюшкина станцевала для него в купальнике
Юлия предстала в кадре в одном только раздельном купальнике и с косынкой на голове, таким образом, она продемонстрировала не только мужу, но и его подписчикам, что находится в прекрасной физической форме.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода с Мухаммадом V
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода с супругом Мухаммадом V. Она утверждает, что ни с кем не поддерживает близких отношений.
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