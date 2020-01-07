Политика
РБКПутин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Армия и оружие
Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии
Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, сбежал в конце декабря.
Культура
Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России
Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
Технологии
Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Политика
Беларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима
Беларусь и Евросоюз пришли к соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии.
Политика
Путин и Эрдоган призвали прекратить боевые действия в Ливии 12 января
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление по итогам переговоров в Стамбуле в среду, 8 января, призвав конфликтующие в Персидском заливе стороны прекратить боевые действия.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова собирается рожать в Майами
Оксана Самойлова, находящаяся на последнем месяце беременности, собирается рожать четвертого ребенка в Майами.
Армия и оружие
Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США
«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Спорт
МОК не будет обсуждать участие россиян в ОИ-2020 до решения CAS
Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) не будет обсуждать вопрос участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх-2020 в Токио и их допуска к соревнованиям до вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
Наука
Создали тепловой квантовый двигатель
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала продукты для борьбы с раком желудка
Экономика
11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Происшествия
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Авто
Производитель Ravon выпустит конкурента Lada
Узбекское предприятие "Узавтосаноат", владеющее брендом Ravon, намерено выпустить бюджетный автомобиль, способный побороться с Lada на территории бывшего СССР.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Армия и оружие
Трамп заявил о наличии у США «больших и смертоносных» ракет
Президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть «большие, мощные и смертоносные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет.
Музыка
В Сочи завершился музыкальный фестиваль Live Fest
В Сочи завершился ставший уже традиционным музыкальный фестиваль Live Fest. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе мероприятия.
Гаджеты
Смартфон Realme X50 5G получит эксклюзивную версию Master Edition
По данным сетевого информатора, Realme X50 5G получит спецверсию Master Edition.
Политика
В ООН заявление Трампа по Ирану оценили как шаг к деэскалации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.