На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.

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Спорт МОК не будет обсуждать участие россиян в ОИ-2020 до решения CAS Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) не будет обсуждать вопрос участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх-2020 в Токио и их допуска к соревнованиям до вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

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